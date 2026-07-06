跟随股神不买金｜曾智华

投资世界，我懂及掌握的，只是皮毛。但奇在，日日有人要求投资意见，点答？例如，过去两个月，几位老友不停问：「碌sir，点解黄金及金矿股跌到一仆一碌？」

肉紧追问，因黄金在去年9月开始，被全球「专家」集体唱好，由3,000几美元弹上接近5,400美元。爬升过程中，几位老友信晒专家指「全球国家在抢购黄金」、「打仗黄金必升」及「只有黄金是最稳健的货币」，于是，急急沽出手上蓝筹股，改扫黄金及相关股票。

由去年9月到今年年初，中到开巷，可以日日开香槟庆祝，不过，踏入2月开始大件事，实金跌得冇咁「甘」，但几只去年曾被唱到上天的金矿股，则蚀到喊阿妈，包括山东黄金（1787）、紫金矿业（2899）、紫金黄金国际（2259）及招金矿业（1818）。四只股上周五虽有反弹，但仍远离家乡价。问我金矿股几时能够从踏升轨？真系你问我，我问边个？

「专家」理由老土到爆

小弟的投资组合，只有小量黄金。点解？因七十年代曾做过伦敦金经纪，当时的老狐狸上司有一本理论完全相反的买卖黄金「点客秘笈」。佢指示经纪——当游说客人买金时，就按秘笈中的指示列出黄金「必升」理由。

相反，游说客人沽金时，也是按秘笈中的指示照讲。50年多了，我发觉当年的「秘笈」与现在的「专家」，个个仍在沿用见升唱升、见跌唱跌理由，老土到爆。

谈谈我的偶像股神巴菲特看黄金的投资价值，也是数十年如一日，佢长期坚持「不投资黄金」。以股神的超级视野而有这个坚持，当然有其理由，且让小弟与大家重温：

（一）黄金是不具生产力的资产：黄金无法像企业、农场、房地产，能够在维持运作同时产生利润、股息，创造现金流及价值可以有所增长。

（二）实用性：黄金工业用途有限，长期持有黄金需支付保险费及保管箱租金，兼且没利息只有支出。我是股神信徒，当然有相同的价值观。

资深传媒人 曾智华

