特朗普毫不掩饰 当白宫是「ATM」｜蓝血工厂

自古以来的政客，多数喜欢满口仁义道德，暗地里却男盗女娼，唯独是美国那位狂人总统特朗普（Donald Trump），真小人得来毫不掩饰，直情当白宫是「ATM」。

财务申报揭大赚逾10亿美元

美国政府道德办公室（Office of Government Ethics）最近公布了这位总统大人的财务申报。不看由自可，一看实在「和味」。去年他单是靠数码货币利益、房地产和股票买卖，就轻松进帐超过10亿美元。

当中包括来自其家族加密货币公司World Liberty Financial超过5.26亿美元的代币销售收入 ，加上与「$TRUMP」迷因币（memecoin）相关公司的6.35亿美元版权费 。他手上甚至还「揸住」157.5亿个World Liberty Financial代币，虽然早前经历大跌，但依然值约9亿美元。这般明目张胆地「揾真银」，那些有偶像包袱的民主共和两党政客看见，恐怕要激到呕血。

他轻描淡写地对记者说：「我从不和替我管理资金的人说话，他们都是大型机构，想投资甚么就投资甚么。」 转头又补多一刀：「我赚钱是因为股市在涨，大家都在赚钱嘛。」 这种大条道理的流氓气质，确实是他的看家本领。

美伊冲突期间 展现股神操作

最精彩的，还得数他最近被披露在2026年4 月至5月期间的股神操作。就在他的政府正忙于处理伊朗冲突、霍尔木兹海峡重新开放，以及中美高层贸易谈判等随时引发世界大战的地缘政治危机时，特朗普的经纪户口却在狂扫AI、半导体、国防和加密货币股票。春江水暖鸭先知，白宫主人的投资眼光自然非同凡响。

在4月份入货名单中，Meta和微软（Microsoft）各占了500万至2,500万美元，大数据公司Palantir和联合健康集团（UnitedHealth）也买了100万至500万美元。与此同时，他趁高位套现，沽出了500万至2,500万美元的 Adobe，以及100万至500万美元的Alphabet，到了5月又再「捞底」买回100万至500万的Adobe。这等高抛低吸走位，简直比华尔街大鳄更神级。

半导体板块更是他的点心。他早前买入的Intel暴升了高达205%，而Western Digital亦录得128%升幅。到了5月，他又继续加码扫入Amazon、GE Aerospace、Robinhood、Coinbase以及更多Palantir。当总统换了支持加密货币的SEC主席，甚至连针对Coinbase的诉讼也撤销或和解了，自己的户口再大举买入Coinbase股票，这就是最高境界的政治。

一年交易2.1万次 似Trader多过总统

不仅如此，他申报在2025年的8个投资户口里，总共进行了超过2.1万次交易，平均每个交易日买卖约80次 。这哪里是做总统，根本就是一个沉迷炒短线的Day Trader。就算因为延迟申报而被罚款 ，对于赚到盆满钵满的他来说，当交少少手续费又有何干？

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