赌博与投资本质迥异 赌波属负和游戏 赢大钱也是幸存者偏差｜李声扬

适逢世界杯，早前本报也有访问笔者和其他金融KOL。但笔者想强调，赌博与投资在现代社会常被混为一谈，但二者本质迥异。作为一名长期投资者，笔者始终对赌博抱持高度戒心。明确一点：最好不要赌博。赌波、赌马或进入赌场，皆非投资，而是消费，你必须做好输光所有本金的心理准备。

庄家长赢是必然数学结果

区分两者的关键，在于该游戏是否具备创造财富的能力。赌波、赌马或买期权，本质上无法创造财富，是负和或零和游戏。你赢的每一分钱，都是他人亏损的结果。尤其如赌波这类负和游戏，马会抽水后，庄家长赢是必然的数学结果，任何号称能智算庄家的技术，多半只是赢家的幻觉。反之，以指数化投资为例，其逻辑是参与全球经济增长，共同创造财富。当你获利时，并不需要有人为此输钱，这才是投资与赌博最本质的区别。

许多人将投资视为赌博，源于社交媒体的耳濡目染，或是对一夜暴富的错误期待。坊间常见将短线炒卖与投资混为一谈的误导，这极其危险。短期炒卖本质上与赌博无异，唯有长期持有、专注于正和游戏，才是投资的真谛。

知道好波没用 捕捉错价才对

笔者正以世界杯赛事进行一项实验：全数买入和波，旨在反转群众对和波机率的低估。尽管该实验最终在水面上，且数据证实了利用人性弱点存在获利空间，但这并不代表赌波是明智的行为。

这个实验带给笔者几个深层启示：首先是随机性的幻觉，有人可能靠赌博赚了大钱，但这不代表赌博具备逻辑性，这纯粹是幸存者偏差。赌徒往往忽略了背后无数输得血本无归的失败者。其次是资讯与估值的问题，投资与赌波一样，单纯知道资讯毫无用处，因为资讯已反映在赔率或股价中。成功的关键在于估值，判断甚么被高估、甚么被低估。你知道西班牙好波没甚作用，你知道佛得角被低估才有作用。真正的职业赌徒，想法也不是哪一队较「好波」，而是捕捉市场错价。

最好的策略可以很简单

再者，最好的策略，可以很简单。在投资上，笔者往往建议每月买入指数，在赌博上，最好的方法就是根本不要参与。过度反应、频繁出入，通常只会增加交易成本与心理负担。笔者的「长买和」被视为摆烂躺平，但能够挨过104场，已经不错，很可能比不停算计更好。

很多人沉迷赌博或短线交易，往往是因为坐不定，无法接受简单的策略。投资市场要求的是耐性、独立思考与忍受痛苦的能力，而非不断猜测涨跌。正如索罗斯所言，对错几次不重要，重要的是对的时候赚多少，错的时候赔多少。如果你将赌波视为揾钱手段，这本身就是一个巨大的风险。

投资是追求正和收益的长期马拉松，请务必搞清楚两者的逻辑边界，切勿将辛苦钱投入负和的赌局之中。记住，思考事情的本质，远比听信所谓的明灯或大师更为重要。

李声扬

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