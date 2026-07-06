曾渊沧分享下半年收息布局 加入中资电讯股及国泰 看好稳定币主题吼两只股｜百万仓

著名财经专家、城大特约教授曾渊沧在今年2月初在百万仓分享「一半收息、一半增长股」的均衡布局，踏入2026年下半年，以上部署应否变阵？曾渊沧坦言港股在加息阴霾下较难大幅反弹，建议策略偏重收息，除了年初分享的本地公用股，可加入中资电讯股及国泰（293）作收息新选择；他又特别看好稳定币主题，吁先行部署汇丰（005）及渣打（2888）静待「港元稳定币」推出。

息口困扰港股 惟美不会加息

对于港股下半年走势，曾渊沧形容为「审慎乐观」，他指市场近期担心美国联储局重启加息，但他判断今年内加息机会不大，「他（沃什）始终是特朗普千拣万拣，拣出来的人取代鲍威尔」，他相信联储局主席沃什会用尽办法不加息，美国总统特朗普也会千方百计压低通胀，因此美国现时对伊朗和谈可以用「跪低」来形容，「伊朗现在可以吊高来卖，突然之间射飞弹、封锁海峡。」

恒指在6月26日曾跌至22518点，他相信极大可能已见今年最低位，惟加息压力仍困扰大市，恒指暂时未有能力大幅反弹。再者，市场资金偏好炒AI新贵，冷落传统重磅科技股也限制恒指表现，预期指数将继续横行格局。

对于百万仓部署，曾渊沧表示，维持一半收息股、一半增长股的建议，但他透露自己因已退休，收息比例实际上已超过一半。在收息股当中，他2月初建议的中电（002）及电能（006）可继续持有，同时建议加入中资电讯股，例如中移动（941）、中电信（728），因这类股份业绩稳定，可望维持派高息政策。

加国泰收息 不担心太古减持

他又特别提到股息率有6.4厘的国泰可纳入收息之选，一来派息过去2年均有所增长，「现在越派越高息，我估太古也要钱」；二来早前中东战事令油价急升，航空公司能藉燃油附加费变相加价，即使油价回落，附加费也「加快减慢」。

对于国泰6月初被母公司太古（019）发行47亿元可交换债券，变相减持5.9%股份，再加上3月太古亦曾以配股方式减持，曾渊沧认为太古并非看淡国泰，着投资者不用担心。他相信太古先后减持国泰套现，是为了腾出资金部署其他新计划，他透露自己亦有部署太古，静候该企的新动作。

稳定币成最值得留意主题

此外，曾渊沧点名稳定币是下半年最值得留意的主题。金管局在4月批出港元稳定币牌照，由汇丰、以及渣打旗下碇点金融科技夺得，预计下半年内正式推出，应用场景包括跨境及本地支付、数字资产交易等。曾渊沧分析，内地禁止加密货币交易，却选择让香港试行稳定币发行，背后意图是要为人民币国际化寻找突破口，稳定币长远有助内地绕过以美元为主导的SWIFT国际结算系统，相信香港发展稳定币潜力大。

虽然汇丰与渣打股价接连「破顶」令不少投资者「畏高」，但曾渊沧坦言它们的升幅，跟热炒的科技新贵比较不算惊人，没有被市场疯炒，现价仍可买入，当中未破历史新高的渣打较抵买。

他年初的百万仓有一半仓位部署腾讯（700）、阿里巴巴（9988）及中芯（981），对于前两大科技股上半年表现偏弱，曾渊沧指，它们向来是大户「舞高弄低」恒指的主要工具，因两者在恒指的比重甚高，大户要炒高或压低恒指，往往会利用两股的股价波动来达到目的，故此股价本身升跌浮动较大。再者，新股市场畅旺，有资金由传统科技股转为抽新股，或新上市的AI股，也拖累传统科企表现，不过持货者毋须急于沽货，如腾讯仍有稳健盈利支持。至于中芯，曾渊沧指其因遭美国制裁，美资无法参与炒作，故升幅远不及其他晶片「半新股」，但中芯是内地晶片业龙头，是华为专用的晶片代工商，故他对中芯充满信心。

港股若跌足一年 恐拖累楼价

港股向来是港楼的领先指标，曾渊沧直言，若港股连续跌足一年，楼价往往会随之受压，因部分炒股失利的投资者，资金链断裂后或被迫放售物业套现，形成连锁效应。他续说，今次港股由年初高位计起下跌，至今仅半年时间，未足以触动楼市大幅调整。

另一方面，随著暑假来临，又踏入内地学生来港升学的租楼旺季，带动租金持续向上，他相信在租金上升带动下，楼价下半年或温和上升5%以内。

对于内地限制资金外流的担忧会否影响楼市，曾渊沧指，不少内地资金早已透过IPO集资、股息派发等渠道，实质上已留于香港市场之内，并不会轻易调回内地，故相信限制走资对本地楼市影响有限。

记者：叶卓伟

相关文章：

无惧联储局转鹰 徐家健对美伊和谈感乐观 料纾缓加息压力延后AI爆煲｜百万仓

无惧联储局转鹰 徐家健对美伊和谈感乐观 料纾缓加息压力延后AI爆煲｜百万仓

70岁​张坚庭投资前每事问AI 看好英国楼收7厘息 一类股份每跌10%就加仓｜百万仓

假如今日有$100万 你会买甚么？ 张坚庭：先买曼城楼再加按买股 持续买进量子概念股｜百万仓

SpaceX上市恐成美股最后亢奋 林本利预3注捞货 瞄准巴郡及两只ETF｜百万仓

SpaceX上市恐成美股最后亢奋 林本利预3注捞货 瞄准巴郡及两只ETF｜百万仓

散户投资勿乱「估市」 李慧群吁分注买ETF 关注沃什6月首主持议息｜百万仓

假如今日有$100万 你会买甚么？ 李慧群：60%资金买指数ETF 分注入货不估市｜百万仓

投资者张明珠趁日圆低水买楼收租 100万买福冈4单位 回报逾6厘 博升值首选大阪 ｜百万仓

假如今日有$100万 你会买甚么？ 张明珠：日圆低水100%扫日本楼 大阪升值潜力最高

财经KOL「孙子」杠铃策略建仓 港股留意2只半新股 25%资金设收息阵｜百万仓

假如今日有100万 你会买甚么? 孙子Jason： 杠铃策略半攻半守 2只半新股食「稀缺」主题｜百万仓

全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓

假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓

Mila Yuen料美股步「维稳」模式 港股吼建滔及中移 抽IPO有3大心得｜百万仓

假如今日有$100万 你会买甚么？ 阮静瑶Mila Yuen：保留弹药抽新股 一只港股攻守兼备

李溢琳教路ETF攻击与收息 止赚止蚀睇正股 备兑认购期权ETF目标逾18厘｜百万仓

李溢琳教路ETF攻击与收息 止赚止蚀睇正股 备兑认购期权ETF目标逾18厘｜百万仓

庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓

假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓

红磡索螺丝执仓应对战争 拣股首重「具定价权」 保留两只进攻股｜百万仓

假如今日有$100万 你会买甚么？ 红磡索螺丝：30%买ETF 重注有定价权股票｜百万仓

理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓

理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓

打仗不代表买油金必胜 勿坐艇变「坐航空母舰」 卢楚仁荐澳元可财息兼收｜百万仓

打仗不代表买油金必胜 勿坐艇变「坐航空母舰」 卢楚仁荐澳元可财息兼收｜百万仓

打守势波防战事及私募信贷爆煲 何启聪：股票长仓占三成 储蓄保收息胜定存｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 何启聪：股票投资重防守30%买短期储蓄保｜百万仓

黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓

黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓

美股投资配置已届调整时 加入日股及欧股 李声扬：30年滚存1000万不难｜百万仓

美股投资配置已届调整时 加入日股及欧股 李声扬：30年滚存1000万不难｜百万仓

拥100万资金买股好过买楼 关焯照看好银行及地产股 15%押注一只AI股｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 关焯照：15%押注Alphabet｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓

「金王」大胆预测破6000美元 乱世下至少30%买黄金白银｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 「金王」张德熙：20%买金10%买银｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓