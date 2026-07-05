韩股MPF上半年倍升 亚洲股市热度恐降温 专家吁减持转投债券基金

2026年上半年环球金融市场经历大上大落，不论各打工仔的强积金组合是升是跌，踏入第三季，又是重新检视强积金持仓、审视风险水平是否仍然合适的时候。对于近月表现强劲的亚股基金，高富金融集团投资总监梁伟民，以及资深投资理财人何启聪接受《星岛头条》访问时不约而同均认为要偏向审慎，有货者宜减持亚股锁定利润，可转投债券基金或货币市场基金。

海通韩股基金半年赚111%

据强积金研究机构积金评级的统计，截至6月23日，上半年强积金整体回报达5.16%，相当于每名成员平均获利逾1.6万元。上半年以亚洲股票基金表现最突出，上半年回报料逾27%，日本股票基金亦大赚逾15%。若论上半年表现最强的基金，非韩股莫属。海通「独家」提供的强积金韩股基金半年大赚111%，紧随其后的亦是亚股基金，海通亚太基金半年赚逾85%，东亚的亚洲股票基金期内亦赚逾五成。

展望第三季强积金部署，梁伟民表示，市场气氛近期已由「一面倒」乐观，转为多了质疑声音，包括忧虑科技股估值过高、晶片龙头大幅扩充产能触发供过于求，以及美国会否重启加息等，虽然短期内出现环球大股灾机会不大，惟今年股市升幅已相当可观，调整压力逐步累积。

有统计指，上半年截至6月23日强积金整体回报逾5%，人均赚1.6万元。

进攻型组合股票最多减一半

他认为若打工仔本身累积的强积金资产已采取均衡配置，不必大幅调动，但若原本属于非常进取，例如全仓持有美股或亚股，便建议最少减持三成甚至一半，转入债券基金或货币市场基金暂时停泊，待股票基金出现调整，如8%至10%才重新投入股市，亚股基金更宜等回调一两成才重新吸纳。至于每月新供款，由于占整体强积金资产比例不高，梁伟民建议继续按原有风险取向及年龄因素部署。

何启聪则相信，AI主题并未出现泡沬，但市场焦点已转向「验证应用落地成果」，印证AI行业发展，若打工仔持仓过于集中于美股，可考虑转移至个别强积金计划提供的康健护理基金，因过去两星期已见资金从高估值科技股流向医疗护理板块。

至于亚股基金前景，何启聪相信日韩台股第三季有较大机会降温，因近期已有声音质疑AI算力供应是否过剩，或触发市场情绪波动，因此有货者可考虑减持部分亚股持仓，转为半股半债的平衡配置。皆因油价回落带动通胀降温，以及美国就业数据未见过热，他预期美国下半年可能只加息一次，甚至不加息，将令债价在第三季后段受惠。

韩股MPF基金上半年回报高达111%，惟专家均不建议追入，有货者宜减持。

港股料「牛皮」 难期望大升

港股方面，何启聪认为第三季表现未必太差，但也不宜过度期望。他解释，市场近月存在沽港股、买亚太区股市的「配对交易」，若外围科技股调整，相关交易拆仓，或有资金回流港股。由于缺乏实质新资金流入，港股升势预料属「牛皮」，因估值因素可小量增持，但不宜期望大幅度上升。唯一变数是内地今季若推出大型刺激经济政策，港股升幅才会更明显。