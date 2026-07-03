港交所8.3推出5年期中国国债期货 与中债金融估值中心数据合作

港交所（388）宣布，计划于8月3日推出5年期中国国债期货，而港交所旗下香港期交所已与中债估值中心，就数据授权及服务协议达成共识，以支持中国国债期货顺利推出。

中债估值中心助价格计算

港交所指，中债估值中心将授权港交所在开发和营运中国国债期货时，使用相关债券估值信息，并为港交所提供价格计算服务。

港交所：便利国际投资者投资中国债券

港交所市场主管余学勤表示，推出国债期货是港交所丰富固定收益产品和助人民币国际化进程的一大重要里程碑，与中债估值中心合作不仅为国际投资者增添高效的风险管理工具，也将进一步拓宽中国债券估值基准在海外的运用场景，便利更多国际投资者投资中国债券。

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中债估值中心有关负责人表示，中债估值中心将支持港交所推出5年期人民币国债期货产品，助力更好发挥国债收益率曲线定价基准作用，增强人民币债券国际影响力。

中债估值中心是中央国债登记结算有限责任公司的全资子公司，为中国内地金融市场重要定价基准服务机构，其编制发布的中债估值、中债收益率曲线、中债指数及中债ESG数据等产品，是全面反映人民币债券市场价格及风险状况的指标体系，在市场机构的投资交易、风险管理、会计计量中有广泛应用。