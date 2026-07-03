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现货金价迫近4200美元 紫金国际炒高15% 老铺黄金升逾7%

投资理财
更新时间：10:45 2026-07-03 HKT
发布时间：10:45 2026-07-03 HKT

美国6月非农业新增职位5.7万个，远低于预期，纾缓市场对加息的忧虑，现货金价今早曾上升1.8%，高见每盎司4,195美元。

现货金最新报4186美元；期金报4191美元；现货银报62.5美元。

金矿股造好，紫金矿业（2899）最新升9.8%、紫金黄金国际（2259）升15.2%；招金矿业（1818）升11.5%；山东黄金（1787）升12.3%；灵宝黄金（3330）升15.5%；中国白银集团（815）亦升7.2%。

金饰股同样大升，老铺黄金（6181）升7%，周大福（1929）升4.6%。

分析料4280美元有阻力

霍尔木兹海峡油轮运输增加，油价近期已回落至接近战前水平。TD Securities全球商品策略主管Bart Melek表示，能源价格下降与就业增长放缓显示未来几个月通胀压力可能减轻。他表示，联储局加息预期下降，可能促使交易员回补先前建立的黄金空头部位，同时减少抛售多头部位的诱因，这或许解释了过去几天金价的涨势。

他估计金价可能会上涨至每盎司4,280美元的阻力位，该行预期金价在明年之前难以达到5,300美元的目标价，因为通胀压力仍在。

「货币贬值交易」恐重燃

同一时间，据报美国总统特朗普正积极研究踢走联储局理事会成员的方法，以便安插更多自己挑选的人选，外界担心会再引发对联储局独立性的忧虑。这个「货币贬值交易」在今年1月推动金价创下历史新高。

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