港股短期难摆脱颓势 反成寻找「错杀股份」良机｜余伟龙

2026年上半年，全球资本市场风起云涌，人工智慧（AI）与半导体产业的强劲需求，如同一股不可抗逆的洪流，推动日、韩、台股市屡创新高，缔造历史性里程碑。然而，在这片繁荣景象下，香港股市却斯人独憔悴，表现敬陪末座，引发市场深思。

港股半年结 落后亚洲市场

上半年，台湾加权指数在台积电与AI概念股的领涨下，一度突破47000点大关，展现出惊人的成长动力。韩国KOSPI指数亦不遑多让，受惠于半导体出口的爆发性增长，曾于5月中旬飙涨突破8000点。日本日经指数则在国际资金的持续涌入及企业获利稳健支持下，上半年站上70000点之上。这三个市场的共同特点，是紧抓了全球AI与半导体产业的发展机遇，将技术创新转化为实实在在的股市增长。

反观香港，恒生指数上半年累计下跌10.7%或2749点，不仅是近6年来表现最差，更在全球主要市场中垫底。尽管香港财政司司长陈茂波曾指出，港股在特定月份的日均成交额曾突破3,000亿港元大关，较去年同期增加逾8%，并以此解读为环球资金正从「四方八面」涌入香港，视其为可靠的「安全港」。然而，数据背后的真相却是，这些资金并未有效提振整体市场表现，反而凸显了港股结构性问题的严重性。

缺乏AI概念股成结构性问题

港股的疲弱，核心原因之一在于其恒生指数成分股中，严重缺乏AI相关主题概念股。当全球资金追逐AI带来的产业革命时，港股却未能提供足够的「爆升股」来吸引这股热潮。例如，早前表现亮眼的智谱（2513）、长飞光纤光缆（6869）、建滔积层板（1888）等，其涨幅并未有效传导至恒指。

与此同时，传统蓝筹股如腾讯（700）、阿里巴巴（9988）及美团（3690）等，由于缺乏大市资金的追逐，反而不断下跌，屡创52周新低，进一步拖累了整体市场表现。这反映出港股在产业转型和新经济发展方面的滞后，未能跟上全球科技创新的步伐。

监管连环拳与市场信心考验

除了产业结构问题，近期中国证监会与香港金融管理局的连环拳式监管行动，也对市场信心造成了沉重打击。先是中证监打击跨境证券商的违法操作，随后金管局联合行动追查银行的「僵尸帐户」及倒查3年帐单，最近更传出急煞宏利高息融资保险产品，这一系列举措，无疑加剧了市场的不确定性，使得投资者在市况不明朗的前提下，选择观望甚至撤离。加上外围环境的恶化，美国预期今年仍有机会加息3次，这进一步打击全球市场的风险偏好，对港股构成额外压力。

迷雾中曙光：低吸优质收息股

面对港股当前的困境，笔者对后市保持悲观态度，认为短期内市场难以摆脱颓势。然而，这并不意味著港股全无投资价值。在市场情绪低迷、股价普遍回调之际，正好是寻找「错杀股份」的良机，特别是那些具备稳定盈利能力和高股息回报的优质收息股。

以中移动（941）为例，作为中国电讯行业的龙头企业，其业务稳健，现金流充裕，派息政策一向慷慨。近期市场回调，中移动的股价也随之而大幅下跌，这反而提供了一个不错的收纳时机。如果中移动的股价能够回落到60港元附近，投资者将有机会获得接近8厘的息率回报。在当前低利率环境下，这样的股息收益率极具吸引力。更重要的是，随着日后股市回暖，市场情绪改善时，这些被低估的优质股不仅能提供稳定的股息收入，更有机会股价回升，让投资者得到赚息赚价的双重回报。

余伟龙

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