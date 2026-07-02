Meta出租算力掀AI硬件股恐慌 大行急澄清非行业逆转 后市更应关注资本开支变动

Meta一单消息激起千重浪！外媒报道指Meta计划向外部客户出售多余AI算力及模型服务后，引发市场质疑算力是否不再短缺、甚至出现过剩，令美光（MU）、SanDisk（SNDK）等记忆体股急挫，本港市场也出现一场「AI硬件股小股灾」，韩股更单日大跌7.9%。不过，多家华尔街投行认为，Meta出租算力不应直接解读为AI产业出现拐点，主因Meta容量在整个云端市场中占比有限，外租算力更可能是短期提升收入及每股盈利的工具；对于晶片和伺服器产业链而言，市场应该更关注Meta及其他云端巨头后续会否下调资本开支。

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大摩：难改变数据中心建设趋势

综合媒体报道，摩根士丹利估计，Meta在2026年及2027年将分别新增约2GW及3.5GW自有IT容量，规模仍低于Amazon及Google等大型云端业者，即使释出部分容量，也难以改变未来数年全球数据中心建设趋势。

伯恩斯坦亦指出，Meta未来数年新增容量并非全部可供出租，也不代表使用相同世代GPU或承接相同工作负载，不能简单视为同一类供给。

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仓位拥挤及去杠杆等放大跌势

针对一众AI硬件股重挫，摩根大通认为，这除了因为基本面疑虑外，市场仓位过度拥挤、去杠杆及获利回吐，也放大了跌势，但真正判断AI基建周期是否反转，仍要观察下一轮业绩期，包括Meta是否澄清计划、云端业者会否调低资本开支，以及AI应用与推理需求能否持续增长。

Meta显潜在价值 减回报忧虑

不过，有关消息对于Meta而言，将有望是利好消息，并刺激该股周三大升8.8%至612.91美元。美银证券发报告指出，云业务的推进有助于突显Meta旗下算力资产及模型研发的潜在价值，一定程度上化解投资者对公司持续加码AI基础设施却迟迟看不到回报的忧虑，该行维持对Meta「买入」评级，目标价835美元。

该行又提到，若Meta 2026年的资本开支规模能够支撑最高3GW的算力建设，将赋予公司更大的战略灵活性，一旦出现过剩算力，可按每年每GW 100亿至150亿美元的价格向外出租，对公司形成正面支撑。

瑞银亦认为，对Meta而言，出租算力可将远期AI愿景转化成近期收入。在Meta AI、商业代理、聊天机械人及Reels等业务尚未变现前，算力租赁和模型API能够缓解投资者对AI开支回报不足的担忧。

SpaceX早已出租数据中心算力

事实上，Meta并非首间尝试把自建AI算力对外变现的科技巨头。D.A. Davidson董事总经理Gil Luria表示，Meta目前情况与SpaceX相似，后者亦因庞大AI基建投入而出售部分算力。SpaceX早前已与Anthropic及Google达成协议，出租位于美国孟菲斯的数据中心算力，验证了自建数据中心，随后卖算力这条路的可能性。

最直接受伤是新型云端平台

至于Meta入局最直接受伤的，不是Amazon、Microsoft及Google等大型云端服务商，而是CoreWeave（CRWV）及Nebius（NBIS）等新型云端平台。Luria指出，因为这些公司依赖Meta带动增长，但Meta未来或不再需要它们。

核心矛盾在于，若AI初创或企业可以直接向Meta租用更大规模、更低价的算力，CoreWeave等中间商的下游客户会被分流；同时，若Meta决定自建算力并对外销售，其可能减少向CoreWeave和NEBIUS的外部采购，从而市场对CoreWeave及NEBIUS的定价不只有竞争对手，还有少了Meta这个大客户。

更深层问题是融资，新兴云端平台的扩张高度依赖债务与GPU抵押融资，一旦大型科技公司加入出租算力，GPU小时租金受压，抵押物估值亦可能下调，令再融资难度上升。