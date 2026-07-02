Endowus警告市场对AI主题过度集中 低估情绪高涨风险

近期美股及亚洲科技股延续升势，AI半导体供应链仍是市场主线，同时SpaceX破纪录IPO更进一步点燃投资者对「下一个超级增长故事」的追逐，不过独立财富顾问及投资平台Endowus智安投警告，市场对单一主题乃至单一股份的高度集中押注，投资者需警惕自己判断入市及离场时点的能力。

警惕自己判断入市及离场时点的能力

Endowus智安投董事总经理及香港业务主管袁淇欣指出，市场近日重新热议AI泡沫，但投资者最需要警惕的，未必是能否准确叫停泡沫，而是高估自己判断入市及离场时点的能力。

她续指，历史反复证明，泡沫往往事后才清晰，即使估值看似昂贵，市场仍可因盈利上修、资金流入及结构性科技变革而持续上升；过早离场，代价可能与高位追入一样沉重。AI、航天等主题固然代表未来发展方向，惟市场对单一主题乃至单一股份的高度集中押注，往往低估了情绪高涨时所隐藏的风险。同时历史一再证明，即使是具备巨大增长潜力的企业，其估值与基本面之间亦可能出现脱节。

广泛分散投资比追逐热门题材更重要

另外，现时美伊停火令油价由高位回落，有助纾缓通胀压力，但航运及能源市场正常化仍需时间，地缘政治的连锁效应不容忽视。Endowus智安投认为，当市场越炒作概念，纪律就愈重要，投资者保持投资、广泛分散、定期再平衡，往往比追逐热门题材更能穿越周期。



