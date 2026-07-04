内地资本外流惹税务问题 传审查范围扩大 吓窒富裕人士来港开户

国际金融协会数据显示，中国家庭和企业去年向海外转移的资金高达创纪录的8,070亿美元，除了资本外流，也引发税务问题。外媒早前引述消息报道指，中国加强对公民海外收入征税力度，继去年将超级富豪列为征税对象后，将审查范围扩大到不太富裕的个人，而且在海外投资、尤其是在美国和香港股票市场的公民更成为重点对象，其投资收益最高可征收20%税。

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「高流动性资产」成堵截目标

有金融界人士指，内地近期举措已吓窒内地富裕人士来港开户的意欲，对资产管理行业构成冲击。张翘楚的公司亦有接触内地高端客户，他不讳言，中央近期行动极具针对性，除了高流动性的券商、金融及货币资金平台首当其冲，基金及保险业亦受波及。

他指，过去不少内地人或透过买卖基金、股票，甚至购买保险产品后迅速「退保」来套现转移，故这类极易搬离境外的「高流动性资产」已成官方堵截资金外流的目标。

外电早前更引述知情人士指出，宏利已撤回一款针对香港高净值客户的高杠杆保单产品，因产品引起监管机构关注，有市场人士指，该产品过去深受内地富豪欢迎，因该产品容许富裕客户以接近4倍杠杆购入名义价值8,000万美元的保单，并声称回报超过10%。

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