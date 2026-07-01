SpaceX入指利好因素料已反映 8月起迎多轮解禁潮 专家嫌估值贵 「股价跌两成才考虑」 | 星市攻略

马斯克旗下SpaceX将于下周二（7日）正式纳入纳斯达克100指数，市场憧憬被动基金买盘流入，将刺激股价向上；不过，高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》访问时表示，纳入指数的利好因素早已被市场预期，单计纳指100相关被动资金流入约40亿美元，相对SpaceX目前逾2万亿美元市值并不算庞大，未必足以构成明显支持。相对而言，他提醒投资者更应关注SpaceX在8月至12月有多轮内部人士股份解禁，以及今年8月首份业绩能否交代其收入高速增长路径。

被动资金流入相对市值不多

记者翻查资料显示，SpaceX先后获纳入多项指数，其中于6月18日纳入CRSP指数；同日纳入FTSE Russell指数；上周五（26日）纳入MSCI指数；以及于下周纳入Nasdaq 100指数。根据摩根大通估计，SpaceX纳入Nasdaq 100指数或带来约43亿美元被动资金流入。

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梁伟民对此表示，市场早已预期SpaceX即将纳入主要指数，因纳斯达克早前已放宽相关要求，市场在公司正式入指前已知悉相关可能性，不少基金亦可能提前部署，因此入指本身未必是新的利好。

他估计，单计纳指100指数相关被动资金流入约40亿美元，「不算真的很多」，对股价推动作用未必要很大。若计及其他指数，资金流入可能略高于100亿美元，但相对SpaceX目前逾2万亿美元市值，比例仍不算高，难以构成即时大幅支持。

首日收市价150美元成技术支持

梁伟民认为，SpaceX股价短期更受整体市场气氛影响，尤其近期市场气氛较5月及6月初转弱，投资者对其股价高企的质疑有所升温。他更提醒，投资者不宜把SpaceX正式纳入指数当日股价，视为明确支持位；若要看技术支持，反而应留意上市首日收市价附近，即约150美元水平。

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被问到SpaceX入指后会否出现资金散水、以至影响大市走势，梁伟民认为资金不会单纯因为SpaceX一只股份而全面流走，因为SpaceX并非整个市场唯一指标，除非其股价急跌得非常厉害，否则不会单独引发市场资金大规模撤离。

他认为，市场真正关注的是AI整体发展信心，以及大型科技企业大举投资数据中心后，最终能否取得足够回报。若AI投资变现落空，企业或减少半导体相关开支，届时不只是SpaceX，整个科技股板块都会受到质疑。

8月至12月将迎多轮股份解禁潮

值得留意的是，SpaceX在8月至12月或有多轮内部人士股份解禁。当中包括8月第二季业绩电话会议后两个交易日，或有约30%符合条件内部人士股份解禁，影响全部已发行股本12%；其后8月21日、9月10日、9月25日、10月12日及10月26日，各有7%符合条件内部人士股份解禁，分别影响全部股本2.8%；11月第三季业绩后，或再有28%符合条件股份解禁，影响全部股本11.2%；12月9日则再有一批7%股份解禁。

梁伟民认为，解禁对股价一定会构成压力，原因是早期投资者持货成本极低，即使股价在150美元附近，仍有相当可观利润。他相信，部分前期投资者会有套现需要，即使不是所有股份都会沽售，仍会带来供应压力。

他又指，若解禁只是一次性事件，市场在解禁过后或可逐步消化；但SpaceX解禁期由8月持续至12月，因此市场忧虑或会延续数月。由于市场本已普遍认为SpaceX估值昂贵，一旦流通股份增加、沽售压力上升，股价未必仍能如上市初期般支撑得住。

现价不宜高追 跌两成仍不便宜

至于投资者应否趁入指前后部署，梁伟民直言，自己本身并不看好SpaceX，因此不建议在现水平买入，除非股价由现水平再跌至少两成，才会考虑重新审视。他强调，即使股价跌两成，估值仍然不便宜，因SpaceX目前仍未有盈利，背后仅依赖市场对未来收入大幅增长的乐观预期。

梁伟民指出，市场现时仍预期SpaceX未来数年收入可升至数千亿美元，但要由现时数百亿美元收入，在3至4年内大幅增长至相关水平，难度相当高。他解释，SpaceX现有两大核心业务包括火箭发射及Starlink，已属相对成熟业务，但正因业务已成形，要在短时间内再实现10倍甚至数十倍增长并不容易。至于市场期待的AI及太空数据中心概念，则仍较遥远，而且AI领域竞争激烈，SpaceX能否突围仍是问号。

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8月首次放榜 关注马斯克如何「画饼」

针对SpaceX预期8月公布上市后首份财报，梁伟民认为投资者不需过份斟酌公司是否持续亏损，因为这早已在市场预期之内。他指出，市场买入SpaceX主要是「买其愿景」，因此业绩重点在于管理层能否向市场清晰交代如何实现这个收入增长路径，「情况就如同Tesla一样，管理层需要继续向市场『画个饼』，让市场对无人驾驶、机械人等概念保持信心，才能支撑现时的高估值」。

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