Mox推全年无限次旅游保 投保可赚亚洲万里通里数

虚拟银行Mox Bank今日（30日）宣布推出「随你飞旅游保」全年计划，由昆士兰保险承保，为期12个月内无限次旅程提供保障，包括医疗保障及24/7紧急支援。此外，双方未来将继续扩大数码产品组合，并计划于未来数月推出家居保险产品。

与此同时，Mox由即日起至2026年7月31日推出推广活动，合资格客户将有效国泰航空会员账户连结至其Mox账户，并投保「随你飞旅游保」全年计划，便可按已付保费赚取1比1的「亚洲万里通」里数。

将五大附加保障纳入计划

根据Mox现有单次旅游保险数据显示，逾50%客户会选择加购一项或以上附加保障；而该公司已将五大最受欢迎的附加保障纳入全年计划中，包括手机盗窃保障（高达8,000元保障额）、个人信用卡被盗用保障（高达10,000元保障额）、食物中毒现金津贴（全额医疗保障及高达1,000元现金津贴）、极限运动或冒险运动保障（全额医疗费用保障），以及缺席活动保障（高达12,000元保障额），且客户无需缴付额外费用。

最高六折优惠 最快5天完成索偿

有关计划可让客户全年无限次旅游，旅程最长可达90天。在推广期内更可获六折至八折优惠，其中基本计划亚洲区折扣后保费为1,300元（全球为1,700元）；标准计划亚洲区为1,800元（全球为2,200元）；优越计划亚洲区为2,100元（全球为2,500元）。

该行又指，根据相关旅游保险理赔平台过往表现，98%索偿个案可于5个工作天内处理完成，获批赔偿款项将直接存入客户的Mox户口。至于Mox+客户更可免费升级，手机盗窃保障及信用卡被盗用保障可获双倍标准保障额，分别为16,000元及20,000元。