你吓到走 我等紧入｜曾智华

踏入今年，恒指认真大件事，不停跌，尤其踏入6月，中正五穷六绝，七有冇得翻身冇人知，水晶球经已打烂晒，股民只在震。身边不少人纷纷问：点解会跌成咁？会跌几耐？应否弃械投降止蚀？

小弟并非先知（其实可能乜都唔知！），所以以上3个问题，全冇肯定答案，更不会乱给意见。不过，记得一个月前，曾在本栏请大家留意香港首富儿子李泽钜实牙实齿话：「现今环境下，风大浪大，一句讲晒，现金为王。」超人仍然在世，仍然精灵，李泽钜讲的，当然代表父亲看法。超人眼光能人所不能，除自己判断分析超精准外，身边更谋臣如雨，提供全球（当然包括香港）的最新经济动向。

过去一年，香港楼市不寻常上升，新楼非常畅销，发展商争相出货，见好唱好的业界，当然力指楼市早早见底，今年会有1至2成升幅。

但心水清者一睇，三分二买家的英文拼音，似内地人多㖞。兼且，早早有内线人透露，北京将颁布新政策，严打跨境资金非法外流。正是春江水暖鸭先知，趁阿爷未出手，当然走得快好世界，落咗嚟香港再算。

考虑趁低吸纳「走佬股」

终于消息证实，7月1日开始，内地实行资本管制新政策，严控内地人的资本配置。即系乜？即系进一步收网，逃税走资者再冇运行。如此情况下，主要靠北水炒高的股市及楼市，将面对严峻形势。恒指由今年1月高位计，至上周五跌了5482点，累计近2成，已可称熊市。

但睇深一层，有边类股份跌2成？并非小弟经常强调退休投资组合中必须有的柱趸股：政府政策倾斜锡晒，因唔可以俾佢死，包括中电控股（002）、国泰航空（293）及港铁公司（066）啰，全部跌幅轻微，持有这些公司股票，根本无惧现况，反之，可以考虑当「走佬股」，跌到四脚朝天超值时买返多少。

边类系内地资金的「走佬股」，自己做吓功课研究啦。半杯水理论永远准，7月可能是人退我进的月份啊！

资深传媒人 曾智华