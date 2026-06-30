财经KOL杀入世界杯 红磡索螺丝11场赢10场 唐牛力捧荷兰 李声扬视作社会实验

世界杯进入淘汰赛阶段，气氛进一步白热化，除了普罗球迷之外，不少财经经人士亦非常关注赛事，甚至在社交平台分享落注心得。《星岛头条》访问了3大财经KOL红磡索螺丝、唐牛及李声扬，发现三人玩法各异，其中红磡索螺丝在分组赛期间选择性落注，每注高达1万元，但暂时11场赢了10场；唐牛则几乎每日落场，目前仅有微利；至于李声扬更明言把今届世界杯视为「社会实验」，计划104场赛事全部下注，以找出「和局」的机会率是否遭一般人低估。

红磡索螺丝：切忌输波后追注

红磡索螺丝表示，自己在分组赛期间有落场投注，但并非每场都买，主要集中买单场让球盘，而且多数每场注码约1万元。从他提供的投注纪录可见，多场赛事均有派彩，包括法国、阿根廷、美国、巴西、土耳其等赛事，部份派彩达1.4万至1.8万元不等。

他表示，暂时约11场中胜出10场，唯一失手为荷兰对日本一役，该场输了一半。面对分组赛频频爆冷，他笑言有些运气，自己没有太复杂的模型，主要还是看赔率及值博率，「不是每场都赌，值博率高才会入场」。

他强调，赌波最忌输了之后追注，因为一旦把上一场情绪带到下一场，很容易越输越多。他提醒，投注时要把每场比赛当成新的开始，「输了就是输了，千万不要追」。

看好法国夺冠 情感喜欢阿根廷

谈到淘汰赛形势，红磡索螺丝直言「全心看好法国」。他认为，法国阵容完整，球员状态理想，而且后备深度足够，「甚么球员都有，整队都很稳定。」不过，他亦坦言，情感上较喜欢阿根廷，但若按理性判断，仍认为法国最有机会捧杯。

被问到会否因为睇波而错过股市机会，他表示没有太大影响，因为自己不是每场都买，重心仍然放在股市。

唐牛：阿根廷搓传多 角球料偏少

唐牛则表示，作为标准球迷及博彩迷，分组赛期间当然有落注。17个赛事日中，他只有1日因为形势太混乱而没有下注，暂时总投注两万多元，利润为199元。

他今届继续支持荷兰，原因是自己多年来都是荷兰球迷。他认为，荷兰后防阵容强，中前场球员默契逐渐形成，而且不少球员在国家队表现比球会更好。更重要的是，今届赛前市场并不特别看好荷兰，心理压力较细，反而有利发挥。

玩法方面，唐牛主要看球队打法、双方实力差距及比赛进程，常用让球盘、角球大细及入球大细。他举例指，阿根廷较多搓传，角球可能偏少；荷兰「入得又失得」，入球倾向偏多；若双方实力差距大，则可考虑强队角球大或弱队角球细。

提醒足智彩是赌博 非投资或投机

与红磡索螺丝不同的是，唐牛坦言，今届世界杯由凌晨至中午均有赛事，的确会抢走部分看市时间，加上睡眠不足，精神亦较差，近期市况偏弱，更令他没有太大心机看市，买卖机会自然减少。

但他提醒，足智彩是赌博，不是投资或投机，只能用输得起的金额下注。即使胜率有一半，长赌仍然大机会输钱。他亦称，「小赌怡情，大赌输到眼瞏瞏」。

李声扬：104场全部下注 多数买和

相比上述两人，李声扬采取截然不同玩法。他表示，今届世界杯一共有104场赛事，自己打算每场都买，每场注码100元，整个实验即使全部输光，最多亦只是1万多元。

他坦言，目前肯定是输钱，但输幅不算大，因为这次不是为了赚钱，而是想做一个「社会实验」。他表示，自己今届主要买「主客和」，多数场次买和局，原因是热门球队赔率太低，即使胜率高，回报亦有限。同时，他以前研究过，一般人会低估和局的机会，所以这届买和局，想看看最终的数据统计。

李声扬指出，很多人会直觉追捧阿根廷、英格兰等热门球队，但这类赛果即使较容易命中，赔率通常只有1倍多，长期回报未必吸引。相反，和局胜率较低，但部分赔率可达十倍以上，若偶尔命中，回报会较突出。

历届冠军多热门 英格兰是时候夺冠

至于冠军，他表示自己赛前曾买英格兰，认为「夺冠时机应该差不多了」。他分析，世界杯虽然场数不多，但历届冠军其实大多集中在赛前大热球队之中，真正超级冷门捧杯几乎从未出现。

他指出，自1998年以来，世界杯冠军赛前赔率大多在10倍以内，因此他挑选冠军时，基本上只会考虑英格兰、法国、西班牙及阿根廷等热门球队。至于日本，他承认属于冷门下注，若真的爆冷捧杯，「中了就神仙」。

李声扬亦透露，自己2014年世界杯曾输过六位数，后来才下定决心「斩手指戒赌」。今届每场只买100元，已比以往克制得多。他提醒，球迷「千万不要」想靠世界杯揾快钱，因为博彩赔率本身对投注者不利，只要时间拉长、场次买多，长远大机会输钱。因此，将赌波当作睇波的投入、和朋友之间的话题就好，千万不要抱著能赚钱的心态。