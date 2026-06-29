耐心等待股市见底回升｜曾渊沧

两个星期前，我曾提到有三个因素拖累港股回调，至今这三个因素仍然不变，上个星期再加上一个新的因素，就是中国国家审计署竟然指中国银行（3988）逃税23.7亿元人民币，农业银行（1288）也被列入审查对象。一下子，原本在前个星期还在创新高的内银股全都面对股价下跌的压力，下跌股份的范围亦扩大。

内银下跌成第四股力量

向来人们总觉得只有民企才会逃税，真没想到国企也会逃税，最终罚款也不知是多少，肯定会影响今年的盈利，股民也开始担心其他国企银行会不会也陷入逃税的风波。大部分的国企银行股都是恒指成分股，股价下跌时就成了第四股催使恒指再下跌的力量。

股市有句老话：「不要希望自己有能力摸底。」是的，目前最佳行为是耐心的等待股市见底回升，而且是相当显著的回升，我们才能知道底已经出现了。

此外，不妨留意我在两个星期前提到促成股市下跌的三个因素在未来的日子会不会有改变？因此，今天不妨再重温：第一个因素是加息的恐惧，第二个因素是担心Al泡沫爆破，第三个因素是中国证监会重罚三间香港证券行，指他们协助内地居民非法「走资」。

加息恐惧有机会改善

第一个因素是有机会改善的，特朗普正在使出浑身解数，设法让霍尔木兹海峡开通，只要海峡一通，石油价格下跌，通胀压力就可以解除，也不必担心加息，更可能变成减息，不要忘记，新任联储局主席沃什是特朗普千挑万选的人，只要有减息的空间，他一定会减息。

没人知道AI泡沫几时爆

第二个因素实际上也只是一种担心，没有人知道泡沫几时会爆破。看看那些Al新股，至今为止依然是一上市就大幅上升。是的，短短一个星期，我在上星期提起的智谱（2513）已经从高位下跌31%，但是相信有胆炒这类股的人也必然有一定的心理准备。现在，比较难估计的是市场上有多少钱正在炒作这些Al股？要知道有多少钱在炒作这类股，才能估计爆破时的影响力。

中央仍鼓励合法投资

第三个因素比较麻烦，现时估计内地非法转移人民币到香港炒股的钱已完全消失，香港股市少了好大的一笔钱，要用好一段时间才能补回。幸好中央及特区政府近日不断强调，中央不是要阻止内地居民在香港进行合法的投资。事实是，如果全面断绝内地居民的投资，香港也不可能成为国际金融中心，人民币走向国际化的步伐也会停止。中央政府想做的事只是阻止非法「走资」，合法的投资还是鼓励的。

曾渊沧

