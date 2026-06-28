美股下半年慎防AI灰犀牛｜久利生

新一轮「科技通胀」或正在美国蔓延。由于存储芯片极度短缺，苹果和微软日前宣布涨价，而与关税和油价冲击不同，AI对需求冲击可能持续数年。

格林斯潘曾大手加息引发崩盘

历史总是惊人地相似。刚过世的前联储局主席格林斯潘，当年非常依赖个人的直觉与「市感」，深信新技术正在彻底改变经济运作的底层逻辑。当美联储其他成员忧虑经济过热时，他反而叫大家冷静，坚称那些宏观经济数据肯定有误差，选择放手让经济繁荣继续奔跑，完全赌在「生产力奇迹」能够压制通胀这点上。

到千禧年，他才开始意识到，生产力增长及其所催生的股市狂潮，到头来反而成为引爆通胀的元凶。他再打开口牌都无用，因为市场根本不理会，结果要大手加息，引发美股崩盘、经济衰退。

美光加深投资者Buy the dip信仰

如今，美光业绩同指引大幅超出预期，市场视为重大利好消息。市场愈来愈接近盲目乐观，「今次不一样」，虽然还未真正疯狂亢奋。但此时美光交出一份强劲的业绩，只会加深投资者对Buy the dip的信仰。这种自满情绪放大，会令风险管理被彻底抛诸脑后。

截至目前为止，美光已在数据中心、消费电子、汽车及其他终端市场签署了16份协议。即使以最低下限价格计算，已签署协议的累计承诺营收在5年内仍能达到约1,000亿美元，且预期毛利率将超越以往的峰值水平。目前这批已落实的协议，大约占美光预期DRAM出货量的20%（NAND则占30%）。随著时间推移，相关战略合约最终将覆盖约50% 的预期总营收。这些协议涵盖了与4家特大客户（当中包括两家超大规模云端服务商）的合作关系。

Trump Trade成最亮眼投资策略

观乎近期英特尔、美光及戴尔轮流大升。英特尔依靠政府入股引发估值重估；美光获总统特朗普公开赞赏：「我刚与美光的负责人会面，这是目前市面上最炙手可热的公司之一。」戴尔更获得直接点名加持，被呼吁「去买一部戴尔，它们真的很棒」。

这证明了过去一年在美股市场中，表现最亮眼的策略之一无疑是跟特朗普交易（Trump Trade）。但此股票Trump Trade不同彼宏观Trump Trade，亦即是投资者毋须过分纠结于业绩数字，反而应紧盯白宫的最新表态。再简化这个投资逻辑，便会形成一条清晰的炒作产业链：先出现在核心成员的持仓，再出现在官方口中，最终反映在股价图上。

「白毛股神」推波助澜

更何况，市场上除了有「白宫股神」，近期在社交平台X（前称Twitter）上还涌现了一位人气极高、顶著动漫白发头像的神秘投资专家「白毛股神」Serenity，据讲其长居日本、自称曾任AI研究科学家及RISC-V基金会成员，以「极度硬核的工程技术」风格著称，专门发掘AI产业链中不可替代的「供应链瓶颈」企业。又因其分析具备高度技术权威性，近期多次精准点名相关半导体及软硬件股份，并录得惊人升幅，因而在亚股及美股的网民散户圈中人气急升。

早前受到全球AI概念股抛售浪潮的冲击，台股连续遭遇重挫。Serenity在X上发文，质疑彭博刻意将台积电仅约23.6倍的预测市盈率，以及整个Nvidia上游供应链抹黑为「泡沫」；同时故意将投资者买股的孖展扭曲为带有负面含义的债务，并将台湾当前市场与2000年的科网股泡沫强行作比较，直斥该报道是「乱噏」。

在两大「白」色股神的联手推波助澜下，以标普500指数为代表的美股，其对比长期盈利的估值水平，实际上已经超越了当年科网泡沫高位时的纪录。尤其在市场传出特朗普似乎与伊朗达成和平协议的消息后，美股随即再度爆发式飙升。

期权交易突显市场狂热

若要寻找投资者盲目狂热的另一最有力证据，除了现货股市，也可参考期权交易。股市一向呈现「慢牛急熊」（升得慢、跌得急）的特性，因此具备对冲功能的认沽期权价格，理应贵过同等条款的认购期权。但目前反映科技股表现的纳斯达克指数中，平均一张Call的价格竟然贵到与Put难分高下。这反映散户与投机者正疯狂押注，赌股价「会升上月球、甚至冲向火星」。

这不免令人联想到，2000年科网泡沫爆破前夕，即使当时资产价格飙升，开始对经济平衡构成威胁，格老最初只温和地提出「非理性亢奋」的警告。但最后却连续加息，间接戳破了他自己有份做成的科网泡沫。新任联储局主席沃什上场，在货币政策同样处于息口环境待变的十字路口，会否重蹈当年格林斯潘的覆辙，令AI牛变灰犀牛？这是当前环球金融市场的最大悬念。



久利生