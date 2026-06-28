刘麦嘉轩料MPF行政费可降至0.2% 其他收费也有下调空间 年底或有结果

积金局主席刘麦嘉轩今天（28日）发表网志表示，「积金易」平台是香港其中一个用户量和每月处理行政指示量最高的数码平台，有信心未来收费可持续下降至0.2%至0.25%，届时强积金行政费会较之前减少三分二。积金局亦会检视其他强积金收费（包括成员服务费、投资管理费等）的减费空间，目标是继续下调整体收费，预计今年底会有结果。

「积金易」雇主注册率达73%

刘麦嘉轩表示，自今年4月底「积金易」全面运作后快两个月，雇主的注册率达73%，越来越多雇主使用电子而非以纸本方式处理每月供款、为新加入雇员登记参加强积金计划等强积金行政工作。

「积金易」使用情况

经「积金易」转换基金比率达82%

计划成员方面，自从去年底规模较大、计划成员数目较多的受托人陆续上台后，注册人数和注册率亦持续上升，且透过「积金易」以电子方式转换基金的比率更高达82%。

她提到，完全理解「积金易」彻底改变运作了25年的计划行政安排和管理强积金的模式，和其他大型数码基建项目一样，都需要一些时间才达至普及。她又指，不少用户反映使用「积金易」没有想像般困难；更渐渐体会到其好处，养成定期登入习惯，例如透过「冬甩图表」检视自己强积金的投资表现。

她呼吁还未注册「积金易」的打工仔女尽快行动，而「积金易」团队会持续透过深化公众参与、具针对性的专题宣传及教育项目，鼓励及支援未注册的雇主和打工仔女注册「积金易」。