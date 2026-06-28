Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘麦嘉轩料MPF行政费可降至0.2% 其他收费也有下调空间 年底或有结果

投资理财
更新时间：09:00 2026-06-28 HKT
发布时间：09:00 2026-06-28 HKT

积金局主席刘麦嘉轩今天（28日）发表网志表示，「积金易」平台是香港其中一个用户量和每月处理行政指示量最高的数码平台，有信心未来收费可持续下降至0.2%至0.25%，届时强积金行政费会较之前减少三分二。积金局亦会检视其他强积金收费（包括成员服务费、投资管理费等）的减费空间，目标是继续下调整体收费，预计今年底会有结果。

「积金易」雇主注册率达73%

刘麦嘉轩表示，自今年4月底「积金易」全面运作后快两个月，雇主的注册率达73%，越来越多雇主使用电子而非以纸本方式处理每月供款、为新加入雇员登记参加强积金计划等强积金行政工作。

「积金易」使用情况
「积金易」使用情况

经「积金易」转换基金比率达82%

计划成员方面，自从去年底规模较大、计划成员数目较多的受托人陆续上台后，注册人数和注册率亦持续上升，且透过「积金易」以电子方式转换基金的比率更高达82%。

她提到，完全理解「积金易」彻底改变运作了25年的计划行政安排和管理强积金的模式，和其他大型数码基建项目一样，都需要一些时间才达至普及。她又指，不少用户反映使用「积金易」没有想像般困难；更渐渐体会到其好处，养成定期登入习惯，例如透过「冬甩图表」检视自己强积金的投资表现。

她呼吁还未注册「积金易」的打工仔女尽快行动，而「积金易」团队会持续透过深化公众参与、具针对性的专题宣传及教育项目，鼓励及支援未注册的雇主和打工仔女注册「积金易」。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
15小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
12小时前
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
即时中国
15小时前
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
01:13
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
即时中国
16小时前
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
足球世界
18小时前
因AI抢饭碗，30岁「霸总」演员许鹏无戏可拍，返乡摆摊卖菜。
00:39
AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时
即时中国
1小时前
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
影视圈
23小时前
专拣影相做运动市民落手 偷信用卡大额签帐涉款200万元 盗窃集团4骨干被捕
突发
10小时前
黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养
黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养
影视圈
12小时前
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
生活百科
20小时前