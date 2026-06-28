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韩国健身网红炒股惨蚀7亿 沉迷高风险杠杆一铺清袋 劝散户勿追急升股及孖展

投资理财
更新时间：06:00 2026-06-28 HKT
发布时间：06:00 2026-06-28 HKT

韩国投资者向来以「心口挂个勇字」见称，由数年前疯炒恒生国指挂钩产品、加密货币，到近月热炒三星电子及SK海力士的杠杆ETF。被称为「蚂蚁军团」的逾1,400万名韩国散户，其炒股狠劲可谓冠绝亚洲。韩国一名拥有约20万订阅者的运动YouTuber「总总」（音译）近日公开自己疯炒高风险杠杆产品，在过去一年内惨蚀约7亿韩元（折合约357万港元），输掉多年辛苦储下全副身家、一铺清袋。他在影片中告诫其他韩国散户，不要因短线大赚特赚，而走向高风险投机。

食正美股升浪赚逾倍

综合韩国媒体报道，经营YouTube频道「총총TV Silver Gun」的总总，近日上载影片，题为「40岁前辛苦储下的7亿韩元因股票投资输掉后领悟的事」。他表示，自己于2022年开始投资股票，原因是认为单靠工资收入难以在首尔置业。最初他主要分批买入Google、Apple及AMD等大型美股，策略相对稳健，而且食正当年的美股升浪，他到2024年中后期，部分持股曾录得100%至150%升幅。

杠杆暴富冲昏头脑

不过，在尝到利润「甜头」后，他的投资心态开始改变。2025年，他投资韩国本地游戏概念股却出现亏损，于是把心一横，重投美股，买高波动性股票及高风险杠杆产品。

他忆述，当时买入Tesla及Palantir相关杠杆产品曾在一个月内带来数倍升幅，令他误以为自己具备投资天份。其后，他炒加密货币概念股，一度在一星期内获利约2亿韩元（约102万港元）。

赚1.5亿变倒蚀2亿

真正令持仓金额急转直下的是短线交易及追逐急升股。他曾重仓买入单一股份，帐面一度录得1.5亿韩元（约77万港元）帐面利润，但因未有及时沽出，短时间内由赚变蚀，最终倒蚀约2亿韩元（约102万港元）。

为追回损失，他其后不断进行短炒，结果亏损愈滚愈大。据其公开的帐户纪录，2025年两个证券户口分别录得约4.5亿（约229万港元）及1.54亿韩元（约78.5万港元）损失，连同今年新增亏损，累计损失约7亿韩元。

沉迷股市失日常幸福

总总表示，投资失利不只带来金钱损失，亦严重影响精神状态及日常生活。他坦言，自己长时间沉迷看盘，无法再享受散步、风景等日常微小幸福，甚至无法专注运动员本业的训练。他亦称，「我脑子里一直只想著，如果把这些时间拿去炒股能赚多少钱。」

另外，他提到，他曾经历过金钱麻痺的现象，在日常开销上对小钱斤斤计较，但在股市里却把几百万韩元不当一回事。「实际上，去年比赛结束后我之所以会流泪，不单单是因为成绩不佳，更是因为严重资产亏损带来的强烈自责感交织在一起的结果。」

他在极度痛苦下，选择逃避人际关系，但他最终亦向父母和女友坦白事实。在父母深深的担忧中，他决定揭开疮疤，借由拍摄这次影片寻找重新站起来的契机。 

警告股民勿过度投机

总总在影片中提醒，无节制投资不只会输钱，亦可能失去健康、快乐、人际关系及原本正在做的事。他表示，自己短期内会完全离开股市，重新专注于运动及YouTube创作。他亦特别警告投资者，不要因为看到身边人靠股票赚钱，便担心自己落后而贸然追入高风险投资；尤其是追逐急升股、杠杆、孖展及融资交易，可能令人生迅速失控。

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