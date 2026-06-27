加息预期忽略油价回落效应 市场震荡料成捞货机会｜余伟龙

近期金融市场风云变幻，尤其在美国银行证券（BofA Securities）发布最新联储局观察报告后，市场情绪更是如履薄冰。该报告大幅上修对美国利率路径的预测，从原先预期的「减息」转为「加息」，预计联储局将于2026年9月、10月与12月分别加息25个基点，全年累计加息75个基点，联邦资金利率目标区间届时将攀升至4.25厘至4.5厘。此一预测无疑为债券、股票及对利率敏感的资产类别带来实质压力，导致美股三大指数显著回调，其中费城半导体指数更在周二晚重挫7.87%，创下6月5日以来最大单日跌幅，多只AI类股龙头均未能幸免，估值逻辑面临重构影响 。

通胀受外部冲击驱动 并非结构性

预计联储局将于2026年9月、10月与12月分别加息25个基点，全年累计加息75个基点。

然而，笔者认为当前的市场震荡，更应视为一场大涨小回的格局，而非趋势的根本逆转。美国近期通胀升温至4.2%，同时失业率也达到4.3%，确实引发了市场对「滞胀」（Stagflation）的疑虑。

但深入分析其成因，不难发现这波通胀主要由外部冲击所驱动，而非结构性问题。今年3月，美伊战争的爆发是导致国际油价不断攀升的关键因素，油价从低位一路飙升至120美元以上，直接推高了民生及运输成本，进一步将通胀率拉升至4.2%。这是一种典型的成本推动型通胀，其特点是供给方的冲击导致生产成本上升，继而传导至终端物价。

美伊签备忘录 油价迅速高位回落

最近美伊两国已签署了谅解备忘录（MOU），双方同意停火60日，并重启霍尔木兹海峡的通行，使得国际油价迅速由高位回落。

值得庆幸的是，这一外部冲击已迎来转机。最近美伊两国已签署了谅解备忘录（MOU），双方同意停火60日，并重启霍尔木兹海峡的通行 。这一协议的达成，使得国际油价迅速由高位回落，将有效压制美国国内的通胀压力。历史经验表明，能源价格是影响通胀预期和实际通胀水平的重要变量。当油价持续走低，企业生产成本和消费者交通费用将随之下降，这将在未来数月内逐步传导至核心通胀数据，从而缓解整体物价上涨的压力。

美银证券的加息预测，尽管反映了对当前通胀数据的担忧，但同时忽略了能源成本下降所带来的滞后效应。联储局的货币政策往往具有一定的滞后性，其决策依据通常是基于已发布的经济数据。在油价已大幅回落的背景下，若联储局仍坚持加息路径，恐将面临过度紧缩的风险，进而对经济增长造成不必要的打击。

笔者认为，只要国际油价能持续维持在70美元或以下，甚至进一步回落，美国通胀情况将能得到有效控制，这将大大舒缓联储局加息的压力。

一旦通胀下行 年底仍有减息机会

展望未来，随著美伊停火协议的推进，以及国际油价的稳定回落，美国的通胀压力有望在下半年显著缓解。一旦通胀数据呈现明确的下行趋势，联储局将有更大空间重新评估其货币政策。届时，不仅加息压力将不复存在，甚至有机会在今年年末时间，重新启动减息步伐，以支持经济温和增长。

对于投资者而言，当前的市场回调，尤其是AI类股的调整，或许正是重新审视和布局的良机。在通胀压力趋缓、货币政策有望转向宽松的预期下，那些具备长期增长潜力的优质资产，终将迎来新的上涨动力。

余伟龙

全职投资者

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