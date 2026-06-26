新股中签极难萌生借钱想法 银行循环贷款仅收3日息？拆解玩法与风险

港股IPO市场持续火热，惟不少投资者抱怨中签极难，甚至萌生向银行贷款、再经证券商孖展认购新股的想法，以求增加中签率。事实上，近期多间银行均推出循环贷款优惠，个别年利率低至2.1厘，加上其特点是「随借随还」，假设在新股截购前借钱、再在退款后随即还钱，最短只需借钱3日，总利息可低至138元。不过，究竟借循环贷款抽新股是否著数？选用分期贷款又会否更佳？当中又有甚么风险？《星岛头条》将为此计计数。

循环贷款可「随借随还」

循环贷款，顾名思义是一个可循环使用的贷款，其原理与信用卡类似，银行或财务公司会根据申请人的信用评级及收入证明，批出一个信用额度，贷款人可「随借随还」，即随时提取贷款及清还，其后又可再次重新借钱，毋须每次重新申请贷款。

同时，循环贷款不设固定还款期及还款金额，利息按实际贷款额及借贷日数计算。因此，若借贷目的是抽新股，使用循环贷款较一般分期贷款来得简单，当每次有新股想认购时，便提取循环贷款，到IPO退款到帐便可以回笼资金清还贷款，当中最少只收3日息。

招股横跨假期增计息日期

假设一只新股在周三中午截止认购，一般翌日、周四收市后便会公布中签结果及退回未中签的款项，投资者可随即提款，款项将于周五到账银行，即最短可在3日内完成。不过要留意，若招股期横跨周末或公众假期，则会增加了循环贷款的计息日期。

另一方面，适逢有银行近期推出「迎新优惠」，举例渣打循环贷款特选新客户可享首3个月贷款年利率2.1厘，其后年利率为5.8厘，并豁免每次提取贷款手续费，贷款额上限为80万元或月薪12倍（以较低者为准），优惠期至今年12月底。

以借80万元为例，在首3个月迎新期内、年利率2.1厘计，每日利息约46元，最短借3日的话，只需支付138元；第4个月起、以年利率5.8厘计，每日利息约127元，3日合计利息增至约381元。

多间银行均有循环贷款迎新优惠，例如渣打的新客户可享首3个月贷款年利率2.1厘。

汇丰亦有类似优惠，新客户首3个月实际年利率2.92厘，不过第4个月起借70万元或以上则为17.05厘；若在网上申请，首3个月内提取任何金额，有800元现金回赠，最高贷款额为月薪12倍。星展的循环贷款则向新客提供首4个月5.34厘特惠年利率，第5个月起、借30万元或以上，一般年利率6.92厘；贷款额为月薪12倍或80万元（以较低者为准）。

上述多间银行均豁免贷款提取手续费，渣打虽然收取1%，但优惠期内以回赠形式豁免。另外，循环贷款年费一般为每年批准信用额的1%或1.5%，但上述银行均豁免首年年费。

分期贷款金额较多 惟还款期长

相对地，投资者申请分期贷款，好处是贷款额更高，但缺点是分期贷款需在申请时一次过获批一笔款项，并在6个月至60个月不等的还款期内，每月偿还固定金额直到还清为止，不能在短时间内还款截息。再以渣打为例，其分期贷款最多可借月薪18倍及200万元（以较低者为准），远较循环贷款上限80万元为多。

至于另一好处是整体年利率更低，例如在渣打借150万元或以上、选择12个月还款期，实际年利率可低至1.85厘；中银香港的特选客户可借400万元，实际年利率更低至1.5厘。不过，选择分期贷款的话，投资者需要每月还款，以前述借200万元12个月、实际年利率1.85厘的例子，每月还款额便高达16.83万元。

借钱抽新股如意算盘要打得响，最重要是最终能够中签新股、且上市后有好表现。

倘新股表现不佳 恐「伤上加伤」

另要留意的是，无论是取用循环贷款或分期贷款，最重要的是最终能够中签新股、且上市后有好表现，一旦股价只是微升，投资者扣除贷款利息后可能获利不多、甚至倒蚀；若新股上市后潜水，投资者更是「伤上加伤」。

同时，随着新股上市越来越多，如果投资者一只接一只认购时，即使利用「循环贷款」，最终累积的利息成本也可能不菲，投资者要留意当中的风险。此外，贷款利率会因应借贷客户的信贷评级及财政状况等因素而定，未必每个人都可以获得银行所提供最优惠的利率。

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