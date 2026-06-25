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以往搞丧事要花很多钱｜周显

投资理财
更新时间：11:34 2026-06-25 HKT
发布时间：11:34 2026-06-25 HKT

家中长辈逝世，由于年事已高，属于笑丧，朋友大多也已仙游，丧事一切从简，也免得麻烦亲戚。然而，就是简单一搞，也可体会到以前的人搞一场丧事，真的是花很多钱，怪不得有人要卖身葬父、破产葬母。

棺木可以用便宜的，山坟也许花不了甚么钱，虽然有人倾家荡产买山坟，为的是风水之地，庇荫的是自己，据说某位富豪就是靠此发达的。

殡仪馆的支出，就是实打实的钱了。而且，现在是一天搞掂，在以前交通不便，来的亲友可能在远方，还要安排食宿，殡仪可能要搞好几天。

至于出殡，在没有车子的当年，一行人把棺木抬上山，再作安葬，沿途吹吹打打，这又得是多大的一笔费用？怪不得一场丧事要搞到破产了。

保留骨灰不如网上设灵位

当然，现代人就没有这麻烦了，反正没儿没女送终的也大不在少，我的妹妹说，烧成骨灰，撒进大海也就算了。

其实一个人烧成骨灰，数量之多，绝非一个骨灰龛所能装载，而且在炉内，也难免混进其他人的骨灰，所以说，倒不如在Facebook设灵位永远留念，更加有纪念价值。

周显

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