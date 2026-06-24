Visa指大湾区跨境游渐趋「快闪」 近7成港人视电子钱包为理想支付

Visa今日（24日）发布《Visa消费者支付取态研究 5.0：大湾区跨境旅游行为与支付偏好》显示，区内跨境出行模式出现显著转变，过往以长假期为主的旅游模式已逐步被较为频密的「快闪」出行所取代。同时，电子钱包是促进大湾区「快闪」出行的关键元素，67%北上港人视其为理想支付方式，而48%南下旅客则将其列为旅游开支中最主要支付方式。

49%港人每周或每月出行

研究显示，49%港人已将大湾区视为每周或每月的惯常行程，当中44%会在境外购买至少一半的日常用品；而在众多目的地中，深圳（60%）、澳门（40%）及广州（36%）为最受欢迎的三大城市。

南下访港旅客中，51%行程为1至3晚，另有15%选择即日来回；同时，55%受访者表示每1至3个月最少访港一次，突显跨境流动日益频繁。无论是北上或南下，Z世代均为出行频率最高群体，平均每年出行达11次，当中以即日来回及短途旅程为主。

访港旅客人均消费10,752元

研究又指，对多元化体验及更高性价比的追求仍是推动频繁跨境出行的主要因素。南下访港的内地旅客中，80%以休闲为主要目的，行程集中餐饮（84%）、购物（74%）及街头小食（71%）。这些「快闪」行程也带来实质经济效益，人均消费达10,752港元。

港人北上出行同样受大湾区丰富多样的体验所吸引，当中包括美食（67%）、亲子体验（64%），以及优惠且多元的购物选择（61%）。

支付流畅将增加出行次数

另一方面，支付流畅度与出行频率息息相关，77%南下访港旅客及68%北上港人表示，若支付更为无缝，将增加出行次数。这种需求在作为大湾区流动核心的交通场景中尤为明显，77%南下访港旅客及64%北上港人倾向选择支援惯用支付方式的交通工具。

北上港人中，67%认为电子钱包是在本地及大湾区内最理想的支付方式，大幅领先信用卡（17%），此偏好在X世代中尤其突出。南下访港旅客亦展现类似的电子支付趋势，48%表示其旅游开支中主要透过电子钱包支付，其次为现金（26%）及信用卡（19%），当中X世代为所有年龄层中最高，采用率达55%。