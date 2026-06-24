港75%富裕投资者用AI理财 惟重大投资意念多来自专业人士

汇丰一项最新调查显示，75%香港富裕及高资产净值投资者已于理财及投资决策过程中使用人工智能（AI），主要用于研究及分析（66%）。在AI 协助下，53%受访者表示更愿意承担「可计算风险」，高于全球平均水平（49%）。然而，当真正需要作出投资决定时，受访者仍倾向依赖人类理财顾问的判断与专业意见。

该调查涵盖10个市场近10,000名富裕投资者（包括香港逾1,200名受访者），结果反映投资者对AI存在清晰的「信任门槛」。香港投资者中，60%表示金融专业人士或金融机构是其上一个重大投资意念主要来源；仅29%表示主要来自AI。

重视人类顾问带来安心感

同时，受访者对人类顾问的偏好展现更深层的信任基础：80%重视顾问带来的安心感与情境解读；72%看重其策略专业。29%提及顾问在情绪层面的支持；另有27%认为顾问能提醒及指出AI生成资讯可能出错或具误导性。

汇丰香港区财富管理及金融服务方案部主管吴咏仪表示，香港投资者并非在AI与理财建议之间二选一，而是两者并用；AI能加快资料搜集与市场理解，但到了要落实投资决定的关键时刻，仍然需要人类顾问的判断和专业。此外，汇丰计划加快推动财富管理的混合式理财服务，并透过如

Wealth Intelligence等工具提升顾问支援。