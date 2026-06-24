GUM称6月强积金人均蚀1549元 港股基金今年最弱 受累传统科网股收入放缓

强积金市场整体走势转趋反复，截至6月18日计，GUM强积金综合指数6月回落0.4%，报305.7点，年初至今回报维持约6.8%。人均回报方面，6月月内暂录1,549元亏损，但年初至今人均累积回报仍达22,079元。GUM首席投资总监刘嘉鸿指，港股基金走弱，主因是恒指中市值较大的传统科网股收入放缓及预期盈利遭下调所影响，加上缺乏AI基建主题支持，因此表现受压。港股基金（追踪指数）年初至今下跌6.3%，暂为今年最弱的强积金类别。

亚洲股票基金逆市升2.3%

针对股票基金而言，6月整体略为下跌，但年内累积表现仍然亮丽，其中亚洲股票基金逆市上升2.3%，年初至今升幅进一步扩大至32.4%，持续大幅领先其他市场，仍然是今年表现最突出的基金类别。

日本股票基金及欧洲股票基金分别上升1%及1.2%，年初至今升幅达17.3%及7.1%；环球股票基金则微升0.2%，维持稳定。相对而言，美国股票基金6月下跌1.4%，大中华股票基金亦微跌0.2%；香港股票基金及其追踪指数跌幅较为明显，区内市场情绪仍然偏弱。

混合资产基金表现较平稳

混合资产基金方面，6月表现相对平稳，整体回报接近持平，中等股票配置的混合资产基金（40%至60%股票）及（60%至80%股票）录得0.2%升幅，年初至今回报介乎7%至10%，显示其在市况反复下具备较佳的风险缓冲能力。

股票比重较高的混合资产基金（80%至100%股票）于6月微跌0.1%，但年初至今仍累积10.9%升幅，反映其在回吐市中波动相对较大，但中长期表现仍然理想。

固定收益基金分化明显

此外，固定收益基金于6月整体表现平稳，但个别类别分化明显，人民币债券基金上升0.3%，年初至今升幅扩大至3.8%，继续成为今年固定收益类别中表现最稳定的基金之一。相反，港元及环球债券基金分别下跌0.3%。在美日长债收益率持续上行的环境下，债券价格面临下行压力。

预设投资策略基金累升8%

至于预设投资策略基金于6月维持稳定，「核心累积基金」月内回报持平，年初至今上升8%；「65岁后基金」则上升0.1%，年初至今累积回报达2.9%。