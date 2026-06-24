美光周三放榜成AI升市关键 神秘客狂扫认购期权 大行：股价反应比业绩重要 | 星市攻略

韩国股市周二暴跌一成、两大存储股海力士及三星双双挫逾12%之际，市场已有声音质疑这场AI及存储股狂潮是否已见顶？答案则可能落在记忆体晶片龙头美光科技（Micron）于本周三（24日）美股盘后公布2026财年第三季业绩的身上。根据FactSet公布的一致预期，美光调整后每股盈利料达20.57美元，按年增近10倍，但下一财季调整后每股盈利增速或放缓至约725%。此外，有大行建议投资者不应只看美光业绩是否胜预期，更要看绩后股价反应，若股价波幅只约5%，对市场未必产生实际影响；但若升跌幅达约10%，则可能令科技股在未来两周内出现上涨或下跌趋势。

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记忆体加价可望转化利润

综合媒体报道，受AI伺服器及记忆体晶片供不应求影响，DRAM、NAND及HBM价格持续上升，美光股价亦水涨船高，截至周一为止，该股在2025年爆升239%下，今年以来再升逾3倍，市值高达1.37万亿美元，跻身万亿美元市值俱乐部。此外，美光也有望受惠于逐步把业务重心转向HBM，主因HBM对AI训练及推理越趋关键，毛利率亦高于传统DRAM。

晨星分析师指出，美光过去一年增长惊人，原因是供应紧张推高记忆体价格，而这类加价带来收入，大部分可转化为纯粹利润。J.Gold Associates首席分析师Jack Gold亦认为，在产能追上需求之前，记忆体价格短期内难以明显下跌，而这个情况至少未来12至18个月内仍可能持续。

MST上调目标价至2000美元

MST Financial对美光看法也相当乐观，预期今季收入有望大幅高于市场预期，主因DRAM平均售价升幅可能较市场原先预期更强。该行指出，韩国DRAM出口数据显示平均售价按季增长74%，高于市场预测的60%，因此认为市场低估了美光今季DRAM收入，料可达到310亿美元，远超市场普遍预期的255亿美元。

该公司又预期，美光下一季指引将明显高于市场预期，甚至有机会进一步提振所有记忆体股，维持「跑赢大市」评级，将目标价由1,000美元上调至2,000美元，形容「全球记忆体已成为增长行业」。

与Anthropic合作助重新定价

彭博行业研究则认为，美光与Anthropic的供应协议，反映记忆体行业产能紧张情况正被AI数据中心客户重新定价。该机构指出，随着AI基建快速扩张及价格上升，主要数据中心客户或更倾向与记忆体厂签订长期合约，以确保未来供应，而且这类长约有机会改变记忆体行业过往大上大落的周期特征。

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期权市场反映投资者高度关注

另一方面，期权市场也反映出投资者对美光放榜高度关注。期权服务商SpotGamma数据显示，美光周一期权成交金额达33亿美元，当中认购期权溢价占约26亿美元，明显高于认沽期权。

市场更出现一宗大型交易，有神秘买家斥资约6,100万美元，买入今年7月17日到期、行使价430美元的美光认购期权。有专家分析，这种操作性质接近直接持有股份，在美光隐含波动率极高时，深度实值合约能有效减少业绩后波动率暴跌的资产缩水风险。

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野村：10%波动势影响科技股趋势

野村指出，美光业绩目前在股票指数期权市场的事件溢价，已高于最近一次联储局议息，甚至可与Nvidia过往业绩前的市场关注度相比。该行认为，投资者不应只看美光业绩是否胜预期，更要看股价在放榜后的实际反应，若美光放榜后股价波幅只约5%，对市场未必产生实际影响；但若升跌幅达约10%，则可能令科技股在未来一至两周出现上涨或下跌趋势。

值得注意的是，FactSet数据显示，美光与Nvidia已成为标普500指数第二季盈利增长的重要贡献者；若剔除两家公司，标普500预期盈利增速将由22%降至14.9%。

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