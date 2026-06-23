摩通料下半年楼价升幅放缓 最大风险是恒指疲弱 下调多只地产股目标价

摩根大通发表研究报告指出，香港二手住宅楼价年初至今已反弹10.4%，较低位累计上涨17.9%，升幅超出预期，并已达到该行对2026年全年楼价升10%至15% 的预测下限。在维持全年预测不变的前提下，摩通预期下半年楼价增长将显著放缓至5%以下，其中最大的下行风险在于恒生指数持续疲弱，同时亦包括内地限制资金外流，以及市场对加息的忧虑。

港股与本地楼价高度相关

报告提到，历史数据显示港股与本地楼价向来高度相关，且通常存在3至6 个月的滞后效应，即使资本外流管制及加息忧虑已大致被市场消化，但如果港股持续弱势，届时楼市气氛将受到拖累。

不过，摩通亦指出其他行业基本面仍属稳健，包括一手库存去化、租金增长及人口流入等因素，均对楼价构成底部支撑。因此，该行认为住宅楼价仅增长放缓，上升周期仍会持续，维持全年升幅预测不变，但对地产股整体看法转趋审慎。

选股倾向防守性 未降长实目标价

为了反映市场不确定性，摩通将本港地产股目标价平均下调约10%，选股上倾向防守性，首选拥有或即将拥有净现金的发展商，其中长实（1113）维持「增持」评级，目标价52元不变，为少数未遭下调股份。

其他地产股方面，信置（083）维持「增持」评级，但目标价由14.5元下调至12.5元，降幅为13.8%。新地（016）亦维持「增持」评级，目标价由 162元下调至140元，降幅为13.6%。该行指出，新地年初至今显著跑赢大市，短期或面临获利回吐，建议投资者可待股价回落时收集。

恒地及新世界或落后同业

至于恒地（012）及新世界（017）评级均维持「中性」，两者目标价分别下调10%及15%，分别为27元及6.8元。摩通解释，高杠杆的发展商如恒地及新世界，对利率敏感度较高，在融资成本上升环境下，其盈利压力较大，预期短期表现将落后于同业。