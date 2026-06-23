大家乐爆升是「虚火」？｜曾智华

老友「肥M」乃餐餐出外食的打工仔，多年来，一直是两间「大」字快餐集团捧场客，捧得多，也持有大家乐（341）的股票。

大家乐的股票，2015年5月曾破30元新高，肥M冇买，只一路等，等乜？等回调。果然此股之后掉头回调，由30元挞到2022年10月破10元，然后，再于一个月内又抽上15元。

此时，M仔认为大家乐最坏时期已过（当时仍在疫情尾），确认全面走回上升轨道，于是，用一半积蓄扫入，价位为13元至15元。岂料，大家睇睇图表已知，大家乐就在2022年12月之后，似食了泻药，跌幅及跌速非常得人惊，到今个月初，曾低见3.76元。M仔简直吓破胆！

但上周初，戏剧性一幕又上演，大家乐公布业绩，全年虽少赚三成，但竟出怪招，赚少咗竟加息，宣布末期息每股派三角，按年增加两成。

消息一出，股价即大幅反弹，上周四收报5.18元，由3.76元升至5.18元，升幅惊人，凭乜？

凭三招：（一）大幅增派息；（二）扬言斥资5000万回购（没有保证）；（三）公布下半个财政年度纯利上升。就此三招，虽然董事局不承认「托价」，但几天内，就明显升咗。

M仔看不透个局问：「碌sir，应该加码定或趁回弹止蚀离场？」

小弟从来不买餐饮股，原因早在本栏多次解释，不赘。但为咗肥M，又研究一下大家乐前景，睇完……

大家乐全年纯利1亿6400万元，单听，好难知究竟多定少。

拆拆局，此集团在本港及国内共有570间门店，570间分1亿6400万元，即每间每年约28万元，每月约2.3万元，每日呢？只是约780元！

老友，投资咁大，做咁多广告，请咁多员工，俾咁多租，行政人员年薪位位几百万元，但每间店每日仅赚约780元，远少过街边茶记及两餸饭㖞！

各位，以今天香港饮食业大形势，老化了的快餐集团，前景将如何，好易得结论。

若你是肥M，你会点？小弟绝不直接俾意见。

资深传媒人 曾智华

