港代币化产品二级买卖试行在即 料货币基金先行 专家：代币化股票解禁或须修例

证监会今年2月公布新监管框架，容许在香港试行合资格的代币化产品的二级市场买卖，首批产品预期将以代币化货币市场基金为主，并适时考虑扩大产品范围。本港持牌交易所HashKey RWA合伙人王普玉接受本报专访时表示，货币市场基金本身风险偏低、透明度高，以此作为起点，既符合本港「相同活动、相同风险、相同监管」的原则，亦能在风险可控的前提下推动产品创新。

货币市场基金风险波动低

王普玉分析，估计证监会的考量主要在风险与合规方面。货币市场基金的资产净值（NAV）每日公布，定价清晰，风险波动低，加上香港现有代币化产品多集中于此类基金，有助监管机构在可控环境下，观察二级市场开放带来的潜在风险及投资者保护问题。

被问及代币化股票何时能放开，王普玉指出，根据《证券及期货条例》散户参与本地上市股票的二级市场买卖，须在联交所进行，因此若要开放代币化股票的二级市场，最大挑战在于或需要先行修订相关法例。

至于代币化股票对香港传统市场的影响，他认为短期内影响甚微，因为两者估值逻辑与底层资产锚定相同，且代币化股票的暂时规模、流动性和深度有限。但长远而言，代币化股票具备7×24小时交易特性，重大事件讯息可能率先在其价格上反映，随其规模扩大，或会对传统股票的开盘价产生一定的参考作用。

T+0结算可更灵活运用资金

谈及开放二级市场交易的意义，王普玉直言，这是虚拟资产生态的重要突破。以往代币化产品仅支援一级市场申购与赎回，价值优势不明显；引入二级市场后，流动性将显著提升。更重要的是，二级市场可实现T+0结算，彻底解决过去T+0.5或T+1赎回周期造成资金闲置问题，让投资者能更灵活运用资金、更快捕捉获利机会。他还提到，若未来本港合规稳定币能应用于代币化产品的二级买卖，将有助形成完整交易生态链，但最终取决发行人是否愿意上架相关交易对。

王普玉总结，对比北美市场单月代币化上千只股票的速度，香港在发行效率上确有提升空间，但本港的审慎策略保障了市场稳固，整体发展节奏仍属合理。他还说，HashKey已推出的一站式代币化平台，相信将可协助降低发行人的资金门槛，加速产品发行效率，同时推动本地相关技术创新，紧贴市场最新发展。