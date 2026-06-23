资金疯涌AI股弃「老登股」 智谱市值惊破万亿 专家：建滔孖宝更具基本面 | 星市攻略

港股今年走势两极化，AI概念股及硬件股获资金疯狂追捧，但内银、内险及传统科网股等「老登股」却明显跑输，其中AI焦点股智谱（2513）年初至今累升逾19倍、建滔积层板（1888）亦劲升逾6倍；相反，腾讯（700）、阿里（9988）、美团（3690）及小米（1810）今年跌幅介乎27%至40%。方德证券高级分析师莫灏楠接受《星岛头条》访问时直言，现时市场几乎将所有沾不上AI概念、或未能借AI提升业绩的股份，都被视为「老登股」，但认为这种现象属阶段性，并非长期。

沾不上AI已被视「老登股」

所谓「老登股」，通常指传统行业的龙头股，如地产、金融（银行、保险）等板块的蓝筹企业，这些股票普遍具备低估值、高股息、稳定现金流等特点。

莫灏楠指出，现时资金追逐的是AI硬件股，例如CPU、GPU、网络设备及光通讯等，因为AI建设对相关企业业绩有直接帮助；软件股方面，则包括大模型公司，以及部分仍未落伍、可受惠AI的SaaS公司。他认为，除了这两类股份外，市场几乎把其他股份都视为「老登股」。不过，他形容这种现象有点「跟红顶白」，更多是一个阶段性市场潮流。

AI 概念股及老登股市值及升幅表 类别 股份 年初至今升幅 市值 AI相关股 智谱（2513） 1974.01% 1.07万亿 建滔积层板（1888） 626.30% 2897.48亿 建滔集团（148） 406.64% 1563.83亿 天数智芯（9903） 402.42% 1847.62亿 MiniMax（100） 273.64% 1933.56亿 壁仞科技（6082） 227.30% 1564.53亿 内房股 华润置地（1109） 19.51% 2223.43亿 中国海外发展（688） 7.18% 1437.06亿 内银股 中国银行（3988） 18.16% 1.7万亿 工商银行（1398） 12.87% 2.45万亿 建设银行（939） 11.70% 2.25万亿 内险股 中国人寿（2628） 10.52% 8552.9亿 中国平安（2318） -12.97% 9950.15亿 传统科网股 腾讯（700） -27.07% 3.94万亿 阿里巴巴（9988） -27.42% 1.97万亿 美团（3690） -30.30% 4445.73亿 小米（1810） -39.64% 6129.57亿

智谱狂升19倍 传统科网重灾

翻查今年港股表现，AI概念股升幅明显跑赢一众「老登股」。AI概念股中，智谱年初至今升逾19倍，市值更突破1万亿元大关，同业MiniMax（100）亦累升273%；半导体概念股天数智芯（9903）及壁仞科技（6082）今年亦分别升402%及227%。

相比之下，部分内银及内险股今年虽仍录得升幅，但远不及AI股。中国银行（3988）、工商银行（1398）及建设银行（939）年初至今分别升18%、13%及12%；而国寿（2628）则升11%，惟平保（2318）大跌13%。传统科网股更成重灾区，腾讯及阿里今年均累跌27%，美团跌30%，小米更跌近四成。

收紧跨境炒股 影响投资气氛

被问到港股资金逻辑是否已经改变，莫灏楠认为，高息股仍然可以支撑股价，但问题是过去一、两年高息股逻辑已大致反映。他指出，若企业派息比率已由3成升至7成，日后继续加码派息空间有限；部份公司回购亦已进行到一定程度，未必会再大幅增加预算。他认为，在利好因素已被市场消化后，相关股份回调属正常现象。

莫灏楠又指，港股近期另一个资金逻辑变化，与跨境资金监管趋严有关。他提到，早前有互联网券商及IPO保荐人被查，若相关监管继续推进，将降低资金南下买香港资产的意欲，过去不少半新股及港股均有部分跨境资金支持，但现时部分帐户受限，只能被迫沽货，令港股资金气氛转弱。

短线仍看好AI 惟勿盲目高追

至于投资者应在AI新贵与老登股之间如何部署，莫灏楠表示，「老登股就算了吧」，认为现阶段毋须特别考虑。他指出，投资老登股基本上是在亏损时间成本，因为股价长期没有明显行情反应。

不过，他亦提醒，追入AI相关板块同样有风险，因为市场要面对见顶、周期结束及高估值买入的风险。因此他认为，现时港股难以作长线投资，更适合波段操作。

莫灏楠表示，方向上仍一定看好AI，但问题是AI板块现价已累积巨大升幅，若高位盲追AI股，而股价继续上升，短线变长线亦无不可；但若买入后出现亏损，便要果断止蚀。至于老登股若要重新吸引资金回流，则需要更多盈利增长，以及资金面改善作为触发点。

智谱是否炒作 市场心照不宣

针对智谱股价急升、市值突破万亿港元而言，莫灏楠直指「很难值这个价钱」。他指出，智谱去年收入只有约7亿至8亿元人民币，即使假设今年收入翻倍，亦只是十多亿元规模，但公司市值已被炒至逾万亿元。

他认同智谱未来或可维持百分百以上增长，但关键是要增长到甚么水平，才足以支撑万亿市值。他又指，智谱现时仍有明显新股效应，流通盘不算多，加上股权集中度高，股价是炒作推动还是真正值这个价钱，市场其实心照不宣。

建滔孖宝受惠CCL短缺及加价

相比智谱，莫灏楠认为建滔集团及建滔积层板的升势更有基本面支持。他指出，建滔属AI硬件供应链上游股份，主要受惠于PCB板上游材料覆铜面板（CCL）短缺及加价。

他解释，CCL是PCB板的重要上游材料，目前产能短缺，价格升幅以倍数计。当公司由未满产变为满产，销量可上升数十个百分点，再配合产品加价，收入增长可大幅提升。由于这类周期性原材料公司在上行周期具备强大营运杠杆，利润率有机会由3成升至5至6成，盈利增长可倍数提升。

他估计，建滔相关业务今年盈利或有逾100%至200%增长，甚至更多亦不意外。因此，即使股价已大幅上升，待业绩反映后，市盈率或有机会降至10倍甚至8倍，估值未必如表面般昂贵。

若在建滔集团及建滔积层板之间选择，莫灏楠表示较偏好建滔积层板，因其业务更集中于覆铜面板，而建滔集团则控股建滔积层板，并包含其他如玻璃纤维布等业务。

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