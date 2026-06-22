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汇丰成立「ETF智通学苑」 助客户寻ETF投资机会 设优惠孖展利率

投资理财
更新时间：17:36 2026-06-22 HKT
发布时间：17:36 2026-06-22 HKT

汇丰银行日前举行投资者高峰会，有逾400汇丰卓越理财尊尚客户出席。汇丰同时宣布联同一众ETF发行商推出「汇丰ETF智通学苑」，助客户把握ETF投资机会。

汇丰表示，「汇丰ETF智通学苑」的合作发行商包括华夏基金（香港）、南方东英资产管理、易方达基金、Global X、恒生投资及景顺。学苑将整合市场发展与独家市场分析、专家亲身交流，加上各种增值服务如市场最优惠孖展利率等，助客户把握ETF的投资机会。

4分1富裕人士有投资ETF

早前汇丰富裕人士年度报告指出，在拥有100万元以上流动资产的香港富裕人士当中，有达25%人现有投资于ETF，当中逾三分一人会在未来五年继续持有ETF。

400高端客出席投资峰会

汇丰表示，活动出席者了解当科技突破成为常态和人口结构变迁，如何重塑全球经济，从中发掘投资潜在机遇。峰会邀请了一众业界先驱共同探讨行业发展趋势，包括小米（1810）首席财务官林世伟、冬运会金牌得主谷爱凌等。

汇丰香港零售银行及财富管理零售业务主管彭淑贞，以谷爱凌在赛场的突破为例，指出成功并非偶然，而是明确目标、长期投入和敢于把握机会的结果，与财富管理同出一辙，「制定长远计划、分散投资配置、市场波动中仍保持纪律，并果断出击。」

港交所：今年ETF增长动力强劲

同场的港交所证券产品发展部主管罗博仁（Brian Roberts）表示，香港继续稳居亚洲领先的ETF市场之一，受惠于市场流动性充足、产品持续创新，以及投资者参与日益广泛，香港ETF市场于2026年保持强劲增长动力。

港交所数据显示，截至5月31日，本港共有246只交易所买卖产品（ETP）上市，资产管理规模达7,700亿元。

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