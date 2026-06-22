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调查指港人每年9.4万元应付突发医疗开支 晚年财务依赖期达17年 亚洲最长

投资理财
更新时间：15:59 2026-06-22 HKT
发布时间：15:59 2026-06-22 HKT

宏利公布《亚洲康健调查2026》结果，九成受访者希望尽可能长时间维持自主生活，惟港人预计晚年将面对约17年财务依赖期及14年照顾依赖期，财务依赖期为亚洲受访市场中最长。

半数透过投资应付退休开支

调查显示，仅52%受访者透过投资应付退休及护理开支，拥有退休保障安排的比例仅34%。港人预期每年平均需要约9.4万元应付突发医疗开支，仅57%认为已作足够准备。另外，九成受访者表示会将71%资产用于自身未来需要，仅将29%资产留给下一代。

调查又指出，91%受访者认同自给自足有助避免成为家人负担，64%更将「免于成为他人负担」列为长辈的重要意义，在60岁以上群组中比例更升至74%，而仅17%受访者表示会在退休及照顾方面依靠子女提供经济支援。

宏利吁更主动管理强积金

宏利香港及澳门退休业务部主管何精怡表示，退休规划不应只著眼于资产累积，更应在可能长达30至40年的退休生活中，建立持续收入及提升财务韧性。她指出，成员需要更主动管理强积金帐户，定期检视投资选择及因应风险承受能力调整投资组合。

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