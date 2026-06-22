调查指三分⼆⾼净值⼈⼠未有传承计划 港人倾向保本 内地首重「稳健增⻑」

汇丰保险最新的⾼净值⼈⼠传承规划调查报告显示，三分之⼆的香港及中国内地⾼净值⼈⼠⾄今仍未制定传承规划。同时，两地⾼净值⼈⼠在传承规划上的偏好与忧虑有明显不同，并影响他们规划传承的⽅式，但「对未来经济或市场波动的忧虑」同为香港（47%）及中国内地（51%）⾼净值⼈⼠开始进⾏传承规划的⾸要原因。

需考虑家族核⼼价值

研究显⽰，香港⾼净值⼈⼠倾向较为保守，⾸要传承规划⽬标为「保本」（43%），最主要忧虑为「全球经济或市场波动」（42%）。在中国内地，受访⾼净值⼈⼠则偏向资本增值，⾸要⽬标为「稳健增⻑」（46%），⽽最主要忧虑为「下⼀代可能管理不善或挥霍财富」（46%）。

研究又指，现今⾼净值⼈⼠期望建立更有意义的传承，确保财富能巩固家族的核⼼价值与⼯作操守。在香港及中国内地，超过三分之⼀（38%）⾼净值⼈⼠表⽰，传承规划需考虑家族的核⼼价值。

⼈寿保险成最常使⽤⼯具

中港两地受访者均表⽰，⼈寿保险为最常使⽤或考虑的传承⼯具（香港：80%；中国内地：92%），较遗嘱等传统⼯具更普遍，原因包括其保密性、赔付速度及有利于跨代传承等。

至于香港受访者在选择⾦融机构时，最重视的特质包括：隶属全球⾦融机构集团（37%）、具备对⾼净值客⼾的专业能⼒（32%），以及稳健的官⽅⾦融评级（31%）。中国内地受访者则更重视悠久历史与声誉（45%）、对⾼净值客⼾的专业能⼒（42%），以及规模与市场份额（41%）。

有关研究为早前汇丰集团保险业务针对亚洲及中东地区⾼净值⼈⼠进⾏传承规划研究的延伸，聚焦101名香港及102名中国内地市场⾼净值⼈⼠。

另一方面，汇丰保险将于6⽉底推出「汇瀚环球盛世保险计划」，为终⾝⼈寿保险⽅案，旨在协助⾼净值⼈⼠跨代保存及传承财富，设有货币多元化选项，以及可灵活决定下⼀代何时取得保单拥有权。