炒AI股就是胆博胆｜曾渊沧

美国总统与伊朗总统上周签署了停战的谅解备忘录，相信理由是特朗普急着要看到霍尔木兹海峡通航，海峡一日被封锁，波斯湾的石油运不出去，石油价格高涨，带动通胀率也上升，对特朗普很不利，很快的就是11月美国国会中期选举，如果特朗普没有能力在选举之前压下通胀率，共和党凶多吉少，明年特朗普就成了跛脚鸭，诸事不顺。

但是，6月17日美股下跌，6月18日港股也下跌，而且跌幅不小。恒指跌破24000点，创11个月的新低位，为甚么美伊停战却使到恒指创新低？理由是恒指的几个重量级科技股的股价不断创近期新低，包括腾讯（700）、阿里（9988）、美团（3690）等。这些股都是恒指的权重股，股价跌也拖累了恒指，幸好恒指的另一只权重股汇控（005）股价创新高，否则恒指会跌得更惨。

近日一些Al半新股的走势也是惊人，MiniMax（100）上市价165元，上市后从220元起步，急速上升到1330元，然后急跌，上周四收报497.6元，跌幅已经惨过腰斩。当然上市第一天买股的人，至今仍有不错的帐面利润。最新的狂升股是智谱（2513），一间仍然是亏损的企业，股价一升再升，这就是Al股的本性，就是胆博胆的炒作。

近一段日子，人人都说网店抢走了实体店的生意，理由是网店不必交租，售价可以低过实体店，但是京东（9618）竟然在香港湾仔开设一间3万平方英尺的实体店，京东这一次的创举是值得留意的。

大家乐派高息受捧

还有，最近人人也说香港餐饮业股没有前途，理由是香港人北上消费，但是近日大家乐（341）公布业绩后，股价竟然急升，短短4个交易日，升幅达31%，而且是逆市上升，理由只有一个：大幅提升股息。这说明在大市表现不佳的情况下，派高息是重要的。

上星期，美国新任联储局主席沃什主持了第一次议息会议，会后决定利率不变，但是联储局内有部分官员却向传媒说今年下半年会加息，于是市场的加息预期升温了。特朗普千辛万苦才换掉联储局主席，但是联储局主席的权力究竟有多大？是不是每次议息都是全体委员们以投票来决定？拜登留下的鹰派委员还真不少。

曾渊沧