日本央行加息：2024年「黑天鹅」恐再现？｜余伟龙

日本央行近期再次上调政策基准利率0.25厘至1厘，创下近31年来新高。此举是日本自2024年解除负利率以来第四次加息，市场对此反应不一，部分人士担忧这是否会再次引发类似2024年8月的「黑天鹅」效应，进而冲击全球金融市场。

加息的双重压力：通胀与弱日圆

日本央行近期再次上调政策基准利率0.25厘至1厘，创下近31年来新高。

本次日本央行加息的决策，主要源于两大核心压力：输入型通胀与日圆持续疲软。受中东战争影响，全球能源及大宗商品价格上涨，导致日本以日圆计价的进口物价指数按年大涨25.5%，并迅速传导至整体物价水平。日本央行已将2026财年核心通胀预期大幅上调至2.8%，持续高于2%的官方目标，显示通胀压力不容小觑。

另一方面，日圆汇率持续走弱，美元兑日圆已突破160关口。在进口成本不断攀升的背景下，日本央行不得不透过加息来遏制日圆贬值势头，以稳定国内物价。然而，即便利率升至1厘，扣除接近3%的通胀率后，日本的实质利率仍为负值，这意味著其货币政策整体依然偏向宽松，未来仍存在进一步加息的空间。

2024年震荡 日股曾单日跌逾12%

此次日本央行加息重演2024年8月全面性崩盘的机会不高。

市场之所以对此次加息抱持谨慎态度，很大程度上是受到2024年8月事件的影响。当时，日本央行突然加息0.25厘，叠加美国就业数据走弱，引发了全球金融市场的剧烈震荡。日经225指数单日暴跌12.4%，创下1987年以来最差单日跌幅，全球股市随之被拖累，比特币在48小时内蒸发近20%。

这场崩跌的核心机制在于日圆套利交易（carrytrade）的集体平仓。套利交易的逻辑是：借入低利率的日圆，兑换成美元、澳币、印尼盾等高利率货币，并投资于美股、加密货币或新兴市场债券，以赚取利差和资产增值。据估计，其规模从数千亿到4万亿美元不等。一旦日圆突然走强，这些杠杆交易便会面临强制平仓，导致机构抛售美股、加密货币等资产，买回日圆，形成恶性循环，进而引发全面性崩盘。

不会重演崩盘三大理由

尽管市场存在担忧，但笔者认为，此次日本央行加息重演2024年8月全面性崩盘的机会不高，主要基于以下三点理由：

1. 市场预期充分，套利仓位已调整

2024年8月的崩盘，其杀伤力主要来自于「意外性」。当时市场并未预期到日本央行的加息节奏，导致杀个措手不及。然而，本次加息市场已有充足预期，套利交易者有足够时间调整其仓位，降低了突发性平仓的风险。

2. 日圆避险属性转变，走强可能性降低

传统上，地缘政治风险会因避险需求而推升日圆汇率。然而，今次美伊战争对日圆的影响却是反传统的，日圆反而承受压力。这说明当前的避险资金正流向美元而非日圆，这反而降低了日圆突然大幅飙升的可能性，从而减少了套利交易被迫平仓的风险。

3. 地缘政治缓和，油价回落缓解进口压力

近期美伊战事趋于缓和，国际油价随之回落。布兰特原油价格已从年内高位逼近每桶120美元到跌破80美元。油价的下降将显著减轻日本的进口压力，降低输入型通胀的风险，这也意味著日本央行无需再急于持续加息来抑制通胀。

综合来看，虽然日本央行加息是应对通胀和汇率压力的必要之举，但此次加息的背景与2024年8月已有显著不同。市场的充分预期、日圆避险属性的转变及地缘政治的缓和，都降低了「黑天鹅」事件重演的可能性。

值得注意的是，目前美元兑日圆维持在160关口。笔者认为，只要日圆在短期内不跌穿140，便仍处于一个相对安全的区间。日本央行在外汇市场上，也将极力维护汇率稳定，避免日圆大幅升值，以防止再次触发套利交易的集体平仓，从而确保金融市场的平稳运行。

余伟龙

全职投资者

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