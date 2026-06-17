调查指虚拟资产投资者心态有变 羊群倾向下降 FOMO及过度自信仍普遍

投资者及理财教育委员会与香港理工大学联合研究显示，香港虚拟资产投资者的行为有正面转变，羊群心态倾向、获利后承担更高风险的倾向，以及对过往经验的依赖均较2022年明显减退。

受成交量影响而跟风投资减少

研究显示，受市场成交量影响而跟风投资的情况有所减少（平均分由2022年的3.63降至2025年的3.19）；投资者模仿大众买入特定虚拟资产的情况亦下降（平均分由3.49降至3.3）；获利后承担更高风险的倾向下降（平均分由3.11降至2.89），以及投资者对个人过往投资经验依赖程度下降（平均分由4.03降至3.86）；上述平均分以5分为满分计算。

不过，研究亦显示，本港虚拟资产投资者仍存在行为偏误，当中恐惧错失机会（FOMO）及过度自信依然普遍。两次研究亦发现，投资者对自身直觉及权威人物，包括金融网红的依赖程度有所上升。

国际证监会组织C8委员会于2026年6月10日举办的「投资者抗逆能力—主流投资者」网上研讨会专题讨论。

吁评估金融网红建议动机

投委会提醒，投资者若有意根据金融网红建议作出投资决定，应先评估其背后动机，留意是否存在隐藏利益冲突，并独立查证相关人士及平台的持牌状况。投委会又建议，投资者应避免只凭直觉作决定，投资前应订立清晰目标、入市及止蚀策略，并善用可靠资料来源核实投资资讯，确保决策与自身投资目标及风险承受能力一致。

是次研究为2022年基线研究的跟进调查，于2025年11月至12月期间访问1,000名虚拟资产投资者，并沿用相同的13项思考捷径量表，分析零售投资者在虚拟资产市场中的决策模式。