SpaceX市值压倒部份Mag 7 「MANGOS」一词渐兴起 专家对扭亏有保留

太空探索公司SpaceX以近1.77万亿美元估值登陆美股市场，并在三个交易日内逼近至3万亿美元，一度成全球市值第四大上市公司，超越过微软、亚马逊、Tesla、Meta四只「Mag 7」成员；同时，随着OpenAI及Anthropic两大AI独角兽计划上市，华尔街正酝酿以「MANGOS」一词重新定义科技股领导者。高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》访问时表示，若单纯以近期市场热度及表现计算，MANGOS其实已某程度上取代Mag 7，但长远表现关键仍在于AI投资能否真正变现。

SpaceX、OpenAI与Anthropic受捧

所谓MANGOS，一般是指Meta、Anthropic、Nvidia、Google母公司Alphabet、OpenAI及SpaceX；不过，亦有部份市场人士将当中的「A」理解为Apple，而非仍未上市的Anthropic。

据外媒引述Futurum Equities首席市场策略师Shay Boloor表示，随着SpaceX上市，很难继续以Mag 7作为市场领导力的代称，因为全球最重要的科技公司之一，被排除了在这个标签之外。不过，Roundhill Investments行政总裁Dave Mazza认为，Mag 7已深深融入投资者及媒体对大型科技股的认知，未来可能是新旧代号并存，而原有的Mag 7代号不会被取代。

此外，BRI Wealth Management行政总裁Dan Boardman-Weston更提议，将原有Mag 7加上SpaceX、OpenAI与Anthropic，合称为「Magna Atoms」。

MANGOS及Mag 7成员市值及股价变幅 股份 市值（美元） 年初至今变幅 英伟达（NVDA） 5.14万亿 14.05% Google（GOOG） 4.45万亿 17.14% Apple（AAPL） 4.35万亿 9.24% 微软（MSFT） 2.97万亿 -16.97% 亚马逊（AMZN） 2.65万亿 6.59% SpaceX（SPCX） 2.52万亿 42.59% Tesla（TSLA） 1.54万亿 -8.58% Meta（META） 1.51万亿 -9.93% Anthropic 9650亿* 未上市 OpenAI 8520亿* 未上市 注：数据截至本周二；*为估值

梁伟民：市场总要「美丽」名词

梁伟民表示，其实市场上没有绝对「取代」与否，因为金融市场，尤其是卖方机构，总需要制造一些「美丽」、具吸引性的名词，以炒热市场气氛及促进成交。他指出，过去由金砖五国，到近年的FAANG、Mag 7，都是把当时升幅较大的股份放在一起，再加上一个共同主题或故事。他笑言，今次MANGOS较意外的是没有把记忆体公司纳入，例如美光（MU）。

他坦言，若单纯以近期市场热度及表现计算，MANGOS其实已经某程度上取代Mag 7，但若要看长远表现，关键仍在于AI投资能否真正变现。他解释指，MANGOS当中不少公司估值并不便宜，尤其是Anthropic、OpenAI及SpaceX，目前仍未有盈利，甚至仍处于大量烧钱阶段，背后支撑主要来自市场对未来收入及盈利增长的乐观预期，即使市场短期有耐心接受暂时未有盈利，但亦至少需要看到足够明显的收入增长。

AI行业竞争极大 或有减价压力

被问到OpenAI、Anthropic及SpaceX虽然仍在亏损，但市场对这些公司转亏为盈、甚至大幅盈利的期望非常高，投资者是否可以信任这些新巨头，梁伟民坦言自己不太有信心。

他指出，以SpaceX为例，投行假设该公司到2030年收入可大幅增至3,000亿至5,000亿美元，但现时收入仅约200亿至300亿美元，究竟甚么业务能推动收入出现如此巨大增长，仍属未知之数。

另外，AI行业竞争极大，最终哪间公司能够突围仍有太多不确定性，甚至企业短期内能否在AI业务中实现盈利亦存在疑问，因为各家公司未必敢大幅向用户收费，甚至可能为抢客而面对减价压力。

Google具「三条腿」优势获看好

在MANGOS成员中，梁伟民表示自己较看好Google。他解释，首先Google估值相对合理，目前市盈率仅约20多倍；其次，其传统业务仍具备强大盈利及现金流，包括搜寻业务及YouTube等，可为AI发展提供充足资金支持，有利它在激烈竞争的市场中生存下来。

他认为，最重要的是Google在AI发展上具备「三条腿」，包括AI大模型、算力出租及自家晶片，相比不少竞争对手可能只有一至两项优势，Google布局更分散亦更全面。