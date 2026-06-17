SpaceX市值压倒部份Mag 7 「MANGOS」一词渐兴起 专家对扭亏有保留
发布时间：06:00 2026-06-17 HKT
太空探索公司SpaceX以近1.77万亿美元估值登陆美股市场，并在三个交易日内逼近至3万亿美元，一度成全球市值第四大上市公司，超越过微软、亚马逊、Tesla、Meta四只「Mag 7」成员；同时，随着OpenAI及Anthropic两大AI独角兽计划上市，华尔街正酝酿以「MANGOS」一词重新定义科技股领导者。高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》访问时表示，若单纯以近期市场热度及表现计算，MANGOS其实已某程度上取代Mag 7，但长远表现关键仍在于AI投资能否真正变现。
SpaceX、OpenAI与Anthropic受捧
所谓MANGOS，一般是指Meta、Anthropic、Nvidia、Google母公司Alphabet、OpenAI及SpaceX；不过，亦有部份市场人士将当中的「A」理解为Apple，而非仍未上市的Anthropic。
据外媒引述Futurum Equities首席市场策略师Shay Boloor表示，随着SpaceX上市，很难继续以Mag 7作为市场领导力的代称，因为全球最重要的科技公司之一，被排除了在这个标签之外。不过，Roundhill Investments行政总裁Dave Mazza认为，Mag 7已深深融入投资者及媒体对大型科技股的认知，未来可能是新旧代号并存，而原有的Mag 7代号不会被取代。
此外，BRI Wealth Management行政总裁Dan Boardman-Weston更提议，将原有Mag 7加上SpaceX、OpenAI与Anthropic，合称为「Magna Atoms」。
|MANGOS及Mag 7成员市值及股价变幅
|股份
|市值（美元）
|年初至今变幅
|英伟达（NVDA）
|5.14万亿
|14.05%
|Google（GOOG）
|4.45万亿
|17.14%
|Apple（AAPL）
|4.35万亿
|9.24%
|微软（MSFT）
|2.97万亿
|-16.97%
|亚马逊（AMZN）
|2.65万亿
|6.59%
|SpaceX（SPCX）
|2.52万亿
|42.59%
|Tesla（TSLA）
|1.54万亿
|-8.58%
|Meta（META）
|1.51万亿
|-9.93%
|Anthropic
|9650亿*
|未上市
|OpenAI
|8520亿*
|未上市
|注：数据截至本周二；*为估值
梁伟民：市场总要「美丽」名词
梁伟民表示，其实市场上没有绝对「取代」与否，因为金融市场，尤其是卖方机构，总需要制造一些「美丽」、具吸引性的名词，以炒热市场气氛及促进成交。他指出，过去由金砖五国，到近年的FAANG、Mag 7，都是把当时升幅较大的股份放在一起，再加上一个共同主题或故事。他笑言，今次MANGOS较意外的是没有把记忆体公司纳入，例如美光（MU）。
他坦言，若单纯以近期市场热度及表现计算，MANGOS其实已经某程度上取代Mag 7，但若要看长远表现，关键仍在于AI投资能否真正变现。他解释指，MANGOS当中不少公司估值并不便宜，尤其是Anthropic、OpenAI及SpaceX，目前仍未有盈利，甚至仍处于大量烧钱阶段，背后支撑主要来自市场对未来收入及盈利增长的乐观预期，即使市场短期有耐心接受暂时未有盈利，但亦至少需要看到足够明显的收入增长。
AI行业竞争极大 或有减价压力
被问到OpenAI、Anthropic及SpaceX虽然仍在亏损，但市场对这些公司转亏为盈、甚至大幅盈利的期望非常高，投资者是否可以信任这些新巨头，梁伟民坦言自己不太有信心。
他指出，以SpaceX为例，投行假设该公司到2030年收入可大幅增至3,000亿至5,000亿美元，但现时收入仅约200亿至300亿美元，究竟甚么业务能推动收入出现如此巨大增长，仍属未知之数。
另外，AI行业竞争极大，最终哪间公司能够突围仍有太多不确定性，甚至企业短期内能否在AI业务中实现盈利亦存在疑问，因为各家公司未必敢大幅向用户收费，甚至可能为抢客而面对减价压力。
Google具「三条腿」优势获看好
在MANGOS成员中，梁伟民表示自己较看好Google。他解释，首先Google估值相对合理，目前市盈率仅约20多倍；其次，其传统业务仍具备强大盈利及现金流，包括搜寻业务及YouTube等，可为AI发展提供充足资金支持，有利它在激烈竞争的市场中生存下来。
他认为，最重要的是Google在AI发展上具备「三条腿」，包括AI大模型、算力出租及自家晶片，相比不少竞争对手可能只有一至两项优势，Google布局更分散亦更全面。