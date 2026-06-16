积金局推「投资教育AI助手」 未来拟接入乐享退休GPS

积金局宣布，在强积金投资教育专题网站推出人工智能聊天机械人「积金投资教育AI助手」，透过利用生成式人工智能技术并融合积金局官方资料，让计划成员随时随地与AI助手聊天。当局稍后亦会将AI助手扩展至其他强积金投资教育渠道，包括退休策划手机应用程式「乐享退休GPS」。

官方资料作基础 即时回应提问

积金局表示，AI助手可因应具体提问，提供具事实根据及切合需要的回应，省却使用者于不同平台搜寻资讯。该AI助手更会将强积金投资概念转化日常用语，每项回应均会提供「参考资料」及相关官方资讯连结；当涉及较复杂概念时，亦会配以简洁图解。

此外，AI助手会根据不同情境提供常见问题建议，协助使用者循序渐进地了解相关主题，逐步增进强积金知识。

只提供客观资讯 不涉投资建议

不过，积金局发言人强调，AI助手只提供客观官方资讯，不涉及任何投资建议，不会推荐特定强积金计划或个别基金，亦不会为计划成员评估强积金投资产品的合适度。计划成员作出强积金投资决策时，仍须考虑个人投资目标及风险承受能力等因素。

图一 ﹕ 积金局在强积金投资教育专题网站推出「积金投资教育AI助手」聊天机械人。使用者只须按图中右下角的绿色图标，即可与聊天机械人展开对话。

图二 ﹕AI助手能针对计划成员的提问，即时提供准确、具事实根据和切合个人需要的回应，并会以简洁易明的图解，解释较复杂的概念。