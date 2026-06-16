市场创新高 现在入市还是继续等？｜彭永东

过去几个月，投资者的心情可谓坐了一趟过山车。

今年3月，市场受到地缘政治风险及通胀忧虑困扰，环球股市一度大幅波动，不少人担心跌势未完；但到了5月，市场气氛却出现明显转变。新兴市场相关指数单月上升9.7%，跑赢同期升4.6%的MSCI世界指数，环球股市大致收复早前失地。

资金流向亦反映投资者态度正在改变。根据BCT强积金市场数据，亚洲股票基金于5月下旬录得约5.8%的升幅，而强积金股票基金更录得今年以来最大规模的资金净流入；相反，保守基金则出现年内最大规模的净流出。

市场回暖，资金回流，问题亦随之而来：现在才开始投资，会不会已经太迟？

这是许多投资者都曾遇过的挣扎。市场下跌时担心再跌，市场回升后又怕高位接货，结果资金一直停留在现金户口，等待一个自认最理想的入市时机。然而，投资路上最常见的情况，往往不是买得太早，而是等得太久。

市场向上时 风险仍然存在

近期市况正好说明这个道理。

5月以来，人工智能及科技相关板块持续成为市场焦点，带动美股及多个亚洲市场创出新高。不过，另一方面，美国30年期国债孳息率一度升至2007年以来高位，市场对通胀及利率走势的忧虑并未完全消退。

换言之，市场创新高，并不代表风险已经消失。事实上，股市从来不会等到所有不确定因素消除后才开始上升。如果投资者总希望在「完全安全」的情况下才入市，很可能永远找不到那一天。因此，与其纠结于现在是否最佳时机，不如思考如何更有系统地部署资金。

不少本地投资者偏好持有较高比例现金，认为这样较稳阵，亦能带来安全感。不过，现金并非完全没有风险。当资金长期停留在低回报工具，即使帐面上没有亏损，购买力亦可能被通胀逐步侵蚀，同时错失市场增长及复利效应带来的回报。换句话说，看似稳妥的选择，未必完全没有风险。

与其估市 不如有计划地投资

当然，这并不代表应该一次过把所有资金投入市场。

我一直认为，「All In」和「All Out」都不是理想的投资方式。市场短期升跌难以预测，即使专业投资机构亦未必能长期准确掌握每一次高低位。相比估市，以下几个原则可能更值得参考：

保留足够现金储备，应付短期需要及突发开支；

分阶段投资，减低一次过入市的风险；

保持资产分散，避免过度集中于单一市场或主题。

强积金其实正是一个很好的例子。每月固定供款，本质上就是透过平均成本法持续参与市场。多年后回头看，不少成功累积退休资产的人，未必每次都能准确捕捉市场高低位，但他们往往都有一个共通点，就是愿意长期投资，并让时间发挥复利效应。

先看自己的配置 再看市场位置

当市场再创新高，投资者最值得问自己的，或许不是「现在是否太贵」，而是：

现金比例是否仍然合适？

投资组合是否过度集中？

未来5年至10年的资金需求有否改变？

现有配置是否仍符合自己的风险承受能力？

相比猜测下个月市场升还是跌，这些问题往往更重要。

毕竟，投资最大的挑战从来不是预测市场，而是在不同市况下持续参与市场。很多时候，财富的累积不是来自一次成功的判断，而是来自长期坚持正确的投资习惯。

彭永东

IPP Financial Advisers Limited董事

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