关于SpaceX鲜被提及的｜林小珍

打破全球历来上市集资规模的SpaceX，上星期五在美国纳斯达克交易所上市，招股定价135美元，首日股价一度抽升三成，收市仍然升19%。内地和香港的投资者无缘参与IPO，但相信都有不少朋友在上市后追入，甚至有证券行送SpaceX股票吸引投资者开户。大家除了关注股价和估值，其实SpaceX的招股文件都蕴藏许多重要资讯和有趣资料，可以跟大家拆解一下。

上季蚀逾42亿美元

身为金融人，打开招股文件免不了先看看财务报表。SpaceX去年收入有186.74亿美元，按年增长33%，年度亏损49.37亿美元，主要是由于研发（R&D）开支大增1.5倍至86.43亿美元。公司仍然处于投资期，负债亦不少，去年利息开支就高达19.45亿美元。而去到今年首季，单季就蚀高达42.76亿美元，都是因为R&D开支再加大所致。

SpaceX业务主要有三范，分别是包括Starship和卫星的太空业务；以 Starlink为核心的通讯业务；以及包括Grok和数据中心在内的AI业务。以今年首季计，通讯是收入最高，而且是唯一有钱赚的一范，AI业务单季要蚀24亿美元，太空业务都要蚀超过6.6亿美元。

招股书披露5个Fun Fact

不过目前是否赚钱，对投资者不是最重要，毕竟在AI和太空科技范畴，有多大的幻想空间才是最重要。不如跟大家在招股文件中，找一些关于SpaceX的Fun Fact。

员工逾2万：SpaceX员工有超过2.2万人，近97%都是在美国，太空业务的员工占超过1.1万人，通讯业务都有5,500人，而负责AI的员工就只有大约3,100人。

Starlink比想像中普及：Starlink目前由大约9,600个低轨道卫星提供服务，已经有超过1,000万用户，遍布164个国家及地区，不过都有大约30个国家是「死区」，Starlink未能提供服务，但就无解释原因。上季的每户每月平均收入（ARPU）只是66美元，似乎都颇划算。

低轨道运输已成熟：SpaceX的太空运输业务，主要由两款可部分重用的火箭Falcon 9和Falcon Heavy，以及有更大载负力的Starship负责。2010年首航的Falcon 9至今已经航行了超过600次。而Starship由2023年首航至今，航行了11次，要实现SpaceX的长远太空策略，Starship的技术发展是关键。

AI基建在太空：招股文件提及轨道AI运算（Orbital AI Compute）有近100次之多，是SpaceX的重点策略，，好处是无需考虑空间限制，完全用太阳能运作简单来说就是将AI设备搬上太空，而且无需担心散热。不过SpaceX都讲明，要做到的前提是Starship可以多次重用。

剑指月球和火星：SpaceX在招股文件中，亦提及太空旅游，以及希望发展到月球和火星的运输服务，甚至在这两个星球发展能源、矿产以及制造业务，并以在地球以外的星球发展城市为目标。

对投资者而言，SpaceX上市可能只是新股的投资机会，但如果Elon Musk在招股书中写的愿景成真，不单止是科技和经济的发展，甚至是格局更大的权力和体制一场翻天覆地的变革。

林小珍