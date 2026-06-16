拆解半新股冲高博入港股通 留意需计日均市值 专家：临近6月尾易有炒作 | 星市攻略 

近月多只半新股上市后随即急升，市场其中一个炒作憧憬，就是股份流通市值将被推高至接近约100亿至110亿元水平，从而达到港股通门槛。中原证券联席董事邝建扬接受《星岛头条》访问时表示，若现行新股制度及港股通入选要求不变，相信「炒入通」风气仍会存在，尤其是临近6月底及12月底上市的新股，更容易出现相关炒作。

溜溜梅急升193%至百亿市值

翻查部分半新股上市至今表现，主打AI营销概念的深演智能（2723）上市至今大升约357%，平均流通市值达294亿元；云英谷（3310）及华曦达（901）亦分别升60.98%及91.62%，令平均流通市值分别达141亿元及130亿元，势将达到港股通门槛。

此外，创想三维（3388）上市至今累升18.62%，平均流通市值约105亿元；溜溜梅（6658）单日急升逾193%，平均流通市值约100.88亿元；天辰生物（1779）累升48.66%，平均流通市值约100.1亿元，均已贴近港股通门槛。至于首钢朗泽（2553）也累升逾198%，平均流通市值约92亿元，距离门槛亦算不远。

不过，并非所有半新股均受捧，其中龙丰集团（2290）上市至今累跌52%，平均流通市值仅约13.46亿元，难望符合港股通门槛。事实上，若以龙丰上市价4.3元计，流通市值约21.5亿元，因此若要符合门槛，则股价至少要升约4倍，故其入通憧憬一直较低。

半新股上市至今平均市值 股份 上市日数 平均市值 上市至今升幅 深演智能（2723） 14日 294.7亿 357.30% 云英谷（3310） 14日 141.61亿 60.98% 华曦达（901） 14日 130.04亿 91.62% 创想三维（3388） 12日 105亿 18.62% 溜溜梅（6658） 1日 100.88亿 193.71% 天辰生物（1779） 7日 100.2亿 48.66% 首钢朗泽（2553） 9日 92.35亿 198.49% 龙丰集团（2290） 7日 13.46亿 -52.70%

目前市值要求需至少百亿

由于港股通标的定期调整通常以每年6月30日及12月31日为重要考察日，相关变动其后于下一季度生效。因此，市场往往会在考察日前提前炒作潜在「入通」股份，尤其是流通市值接近门槛、成交活跃的新股或半新股。更值得留意的是，港股通的流通市值要求是以「12个月平均总流通市值」或「上市至今平均总流通市值」来计算，而不是单看某一日的流通市值。

邝建扬指出，股份上市后若能维持「日均流通市值」达到100亿元附近，便有机会被纳入港股通。因此，临近6月尾和12月尾前夕上市的新股会有这种炒作。 他亦表示，在现时新股制度及入选港股通要求不变的情况下，相信这类炒风仍会存在。

勿纯憧憬入通便盲目追入

被问到投资者可否将相关股份视为「准港股通新贵」概念股部署时，邝建扬认为可以，但提醒不应单纯因为憧憬入通便盲目追入。他指出，投资者首先要计算股价仍有多少上升空间。他解释，若一只新股上市初期已被炒至接近100亿元流通市值，后续再升空间可能不多，买入值博率便会下降。

邝建扬又提醒，即使市场估计某些股份有机会被纳入港股通，投资者仍要设定止蚀位，因为相关炒作往往取决于资金是否愿意继续推高股价。若大户突然停止炒作，股价可能急速回落。

林清轩憧憬落空 股价反复向下

记者翻查资料亦发现，过往市场曾经预期可以入通的半新股林清轩（2657），虽然流通市值一度炒高至逾百亿，但最终平均流通市值仍未能符合有关门槛，其后更反复向下，截至周一报33.16元，流通市值仅约36亿元。