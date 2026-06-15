平安数字银行新客叙造12个月百万定存 可享3.1厘息率
更新时间：15:36 2026-06-15 HKT
发布时间：15:36 2026-06-15 HKT
发布时间：15:36 2026-06-15 HKT
平安数字银行表示，由即日起至6月30日，全新合资格客户开立个人储蓄存款账户，并以100万港元启动「百万富翁」升级特权，当中叙造12个月港元定期存款可锁定3.1厘息率。
该行又指，新客进场可即时解锁首月「黄金滚存期」，包括首50,000港元享活期存款年利率达8厘（适用于首30日），以及1个月港元定存年利率首50,000港元同享8厘；另有额外200港元迎新现金奖赏。
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