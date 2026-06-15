美国不减息也不会加息｜曾渊沧

6月10日，恒指50天线跌破250天线引发恐慌，导致6月11日恒指一度跌破24000点，与今年高位比较，足足失去4000点，幸好接下来是特朗普再一次「TACO」，美股反弹，带动港股也在6月12日反弹。港股之所以从年初的高位下调，是受到三个因素影响。首先是年初时许多人都认为随着沃什上任联储局主席后，必然会减息，因此股市提早炒上，但是美以伊战争令霍尔木兹海峡遭受封锁，波斯湾的石油运不出来，石油价格飞涨，推动百物腾贵，美国最新的通胀率高达4.2%，市场开始担心美国联储局不但不会减息，更可能是加息。这种担心，导致美股与港股皆下跌。

第二个因素是近期AI与晶片概念的新股炒作太过疯狂，不少人认为是炒过火了，泡沫随时会爆破，因此一有风吹草动就一沽了之。

第三个因素就是刚刚于5月22日发生的中国证监会高调处罚3间香港证券行，指他们非法让内地居民可以在不离境的情况下开设境外投资户口。中证监的行动不但打击了这3间证券行，连带关系下，汇丰（005）、渣打（2888）、友邦（1299）及其他保险股都受到影响，投资者开始担心中央政府会严控内地资金外流。

股市大调整后 泡沫问题舒缓

上述三个问题严重吗？应该不会，首先，美国就算不减息，也应该不会加息，再过几天就是联储局议息会议，我们不妨静候议息结果。目前的通胀率很高，是因为美以伊战争，特朗普自己也很清楚知道问题在哪，他正在努力结束这场战争。战争一结束，通胀问题就解决了，联储局不必以加息来压通胀。本星期的议息会议，不加息不减息的可能性最大。

第二个问题是泡沫问题，但是，随着近期股价大调整，在相当程度上也舒缓了泡沫问题，把泡沫大爆破的日子向后推。

中央仍把香港定位金融中心

至于第三个问题我在上个星期已经简单解释过，中央的立场是该严则严，该宽则宽，过去几天，中证监、香港证监会、金管局都出来澄清说中央不会阻止内地居民到香港开始银行或投资户口，不过要亲自前来开户，不可以像过往那样在内地通过上网开户，网上开户很容易造假，中央要防的是贪官通过这个渠道「走资」，而不是要阻止内地居民合法地在境外投资。

中央仍然把香港定位为国际金融中心，香港有很大的境外人民币资金池，这些境外的人民币是可以自由兑换的，人民币要走向国际，就要让更多的境内人民币在合法合规合理的情况下转变成境外人民币。

曾渊沧

