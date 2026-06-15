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Webull HK称本地客占比近9成 「合规经营刻入DNA」 不受中证监新规影响

投资理财
更新时间：10:33 2026-06-15 HKT
发布时间：10:33 2026-06-15 HKT

中国证监会近期严厉整治非法跨境炒股问题，香港证监会亦发出《通函》，要求持牌法团针对内地投资者开立及管理帐户采取额外措施。微牛证券（Webull HK）行政总裁王海琛接受本报访问时表示，该公司早在四年前已实施符合当时监管标准的开户审核标准，是行业合规先行者。他形容「除了科技是公司发展的核心驱动力，合规经营亦刻入公司的DNA（基因）。」他强调，此次中证监新规与整治行动不会对公司业务造成任何影响。

Webull HK首席营运官马钰清补充，该公司现有客户中本地投资者占比近90%，其余一成海外客户均持有香港非永久身份证或有效的境外长期签证，完全符合现行及新增监管要求。因此针对香港证监会最新指引涉及的客户声明、境外资产证明等要求，公司只需在现有合规框架下优化流程（例如推送新通知）等，毋须进行额外工作。

王海琛(右)强调，此次证监会新规与整治行动不会对Webull HK业务造成任何影响。
王海琛(右)强调，此次证监会新规与整治行动不会对Webull HK业务造成任何影响。

期望5年内成香港前三券商

王海琛十分看好香港的发展。他认为，本港在零售及机构交易、财富管理、IPO等领域充满机遇。近期有权威报告指出，香港已超越瑞士成为全球跨境财富管理中心；同时越来越多优质企业选择来港而非赴美上市，疫情期间外流的资本正逐步回流。

此外，在地缘政治不确定性下，中东资本亦见涌入香港，加上监管机构持续提升国际竞争力。他预期，中港市场有望成为仅次于美国的全球第二大资本市场，并期望Webull未来三至五年内跻身香港综合实力前三的券商。

马钰清则指，香港监管体系成熟、有国际化资本流动、加上本港科技券商渗透率高，未来香港不仅是中国连接世界的桥梁，更有潜力发展成亚太区的智能投资中心。

王海琛认为，美国今年将迎来SpaceX、OpenAI等大型新股上市，Google母企Alphabet亦将进行800亿美元股权融资，短期内美国在融资额与流动性上仍具显著优势。

他续表示，即使香港IPO的融资额不及美国，但每周均有不少新股挂牌，且本地投行业务非常活跃，反映香港IPO市场节奏未有放缓，生态依然健康。

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