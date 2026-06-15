强人支撑整个商业帝国 AI时代最致命是「创办人风险」｜K先生周记

在人工智能（AI）时代，越来越多企业的估值，不再只建基于资产或利润，而是高度依赖创办人的个人魅力、人脉网络与市场信心。当公司核心价值过度集中于一人身上，「创办人风险」（Founder Risk）便成为银行业界、投资者与资本市场最关注的新风险。

银行不再只看重资产估值与抵押品质素，而是同步评估现金流稳定性、接班安排，以及是否配置要员保险（Keyman Insurance）；原因很简单，很多企业一旦失去关键决策者，整个系统便可能瞬间失去支撑。

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银行关系是他。

投资者信心是他。

重大决策是他。

午夜接近时分，夏季的中环已逐渐安静下来。

Vampire Capital的办公室里，只剩下维港夜景与文件翻页的声音。最近几星期，市场气氛开始出现一些微妙变化。中东局势仍然未明朗，资金却开始重新流向亚洲。港股慢慢回暖，豪宅成交重新活跃，部分核心地段的楼价亦开始回稳。

但唯独工商舖市场，仍然有不少人困在高位。

K先生语录：

银行重看旧case 考虑「落雨收遮」

Andrew刚完成与新加坡银行团的电话会议。Alex则低头翻著最新一份商业地产融资报告。

「最近银行开始重新Review不少旧case，在考虑向谁 『落雨收遮』了。」Alex放下文件，「尤其是有工商舖相关敞口（Exposure）的项目。」

Andrew点了点头：「很多资产其实未必差，问题是，现金流开始撑不住。」

这时，Alex忽然想起下午一位老客户的电话。

「他是上个月那位突然离世的创办人的老朋友。」他沉默了一下，「他只问了一句：如果有一天，公司最核心那个人突然不在了，整个系统应该怎样继续？」

Kelvin没有立即回答。他慢慢打开桌上一瓶Domaine Leroy Nuits-Saint-Georges 2004。

酒刚开，香气仍然藏得很深。

Alex看了一眼酒杯：「这瓶还没完全打开。」

Kelvin淡淡一笑：「很多真正有结构的东西，都需要时间。企业也是。」他轻轻晃动酒杯。

一个越成功 那个人就变成风险

Andrew靠向椅背：「其实在银行业，一直都有一个专有名词，叫Founder Risk（创办人风险）。」

Kelvin点头：「当一家公司愈成功，而所有重要决策、客户关系、融资能力，甚至市场信心都集中在同一个人身上时——那个人本身，就会变成公司最大的风险。很多人以为创办人离开，只是换一个CEO。但真正发生的，往往是决策真空。银行会重新评估授信、投资者会恐慌性重新估值、合作伙伴开始动摇、供应商收紧帐期……甚至连原本谈好的融资，都可能被即时重新定价。」

知名企业决策人退休及交棒案例：

房间忽然安静下来。

Andrew这时翻开桌上一份保单结构文件。

「所以现在很多大型融资，银行已经不只看资产估值，而是开始强制评估Founder Risk。最近几个大型Case，银行甚至要求创办人必须安排Keyman Insurance（要员保险）。」

Alex问：「这能解决问题？难道只是留笔钱给家人？」

要员保险很多时是买时间

「在高端财富世界里，它很多时候是在替整个系统买时间。」Kelvin轻轻喝了一口Leroy，「让管理层有时间重组，让家族有时间安排接班，让企业不用被迫立即贱卖资产，让银行不用立刻收债。我刚入行时，师傅做过一宗很有名的案例——那是一家全球最顶尖的科技公司，几位主要股东共同出资，替这位关键创办人安排了总保额超过六亿美元的保障。」

Alex微微一怔：「股东一起出资？」

「对，因为所有大股东心里都清楚，公司最值钱的，从来不只是技术或资产，而是那个能让整个系统持续创造价值的人。这笔天价保额，足够对冲市场在创办人出事当天可能产生的灾难性波动，替整个大盘平息风暴。」

Kelvin轻轻晃著手中的Leroy。此时酒体终于慢慢打开，原本封闭的香气开始展现出惊人的层次。

「真正能穿越周期的东西，无论是企业、市场或人，都需要时间去证明。」

Alex望著杯中酒，终于恍然大悟。

近年最依赖创办人 已不只地产公司

市场真正害怕的，从来不是资产价格下跌，而是某一天忽然发现——原来整个商业帝国，一直都只靠一个人的脑袋在支撑。

知名AI企业创办人：

Kelvin望向窗外中环的夜色，淡淡地说：「这几年最依赖创办人的，已经不只是地产公司。过去几十年，香港的老板用土地和资产建立企业；而今天，新一代的创办人正用技术、演算法和愿景建立公司。他们没有土地，没有工厂，但估值却可能比一整栋中环商厦更高。」

「当一家公司的价值来自土地，市场评估的是土地；但当一家公司的价值只来自某一个人的脑袋……那就是AI时代，最致命的Founder Risk。」

K先生周记

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【专栏简介】

VC云柏资本（Vampire Capital）坐落于中环核心地段，由Kelvin 掌舵。

他长年游走于香港、新加坡、杜拜、伦敦及亚洲各大家族办公室之间，专门处理企业家、家族及超高净值人士最复杂的财富与风险问题。

从企业传承、跨境资产配置、家族信托、创办人风险（Founder Risk）、企业融资，以至地缘政治对财富的影响，许多表面看似是金融问题，背后往往其实是人性、权力与信任的考验。

在Kelvin眼中，保险从来不是产品，而是财富秩序的一部分；风险亦从来不只是数字，而是每一个决策背后的人与故事。

过去一年，Kelvin与Andrew、Mike及Alex穿梭于全球不同市场，见证过家族企业的兴衰、创办人的压力、兄弟姊妹之间的资产争夺，也看过地缘政治与资本市场如何改变一个家族的命运。

《K先生》并非单纯的财经专栏。

而是一个关于财富、风险、人性与时代变迁的故事宇宙。

红酒、雪茄、超跑与维港夜景只是背景；

真正的主角，永远是那些在关键时刻作出决定的人。

【人物简介】

Kelvin （K先生）

VC云柏资本创办人，长年为企业家、家族办公室及超高净值人士处理复杂财富架构与风险管理问题。

曾于加拿大及美国留学及工作，足迹遍及亚洲、中东及欧美市场。热爱红酒、雪茄与经典靓车，习惯透过市场周期观察人性，也擅长在混乱之中寻找秩序。

Andrew

Kelvin家族成员及最信任的伙伴之一，负责新加坡及中东市场。沉稳务实，擅长企业融资、跨境资产规划及家族办公室业务。

Mike

来自印尼外交家家族，拥有广泛东南亚商界网络，负责区域市场发展及企业客户关系。熟悉东南亚企业文化及家族企业运作模式。

Alex

年轻一代代表。大学毕业后因疫情进入金融保险行业，因缘际会加入VC团队。透过他的视角，读者得以一步步走进高端财富世界，理解资本、市场与人性之间的微妙关系。