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蓝十字推「肌肉骨骼护理支援服务」 称近年相关索偿增幅高于其他疾病

投资理财
更新时间：13:42 2026-06-11 HKT
发布时间：13:42 2026-06-11 HKT

随着生活模式转变及健康风险因素增加，肌肉骨骼（MSK）相关医疗需求持续上升。蓝十字宣布推出「肌肉骨骼护理支援服务」，为客户提供由诊断、治疗、手术至复康的医疗保障服务，并延伸至大湾区医疗网络。

受保人可获安排「健康管家」

根据介绍，合资格受保人可获安排「健康管家」，提供一对一行政协调支援；协助客户预约香港或大湾区城市的指定医院及医疗服务机构；以及涵盖治疗前评估、手术预约、术后物理治疗及复康期间治疗预约提示等支援。

根据蓝十字内部数据，过去3年肌肉骨骼疾病的索偿个案及理赔金额的增幅均高于其他主要疾病。其中门诊理赔占整体门诊理赔金额的比率由2023年的13%持续上升至2025年的18%，反映肌肉骨骼医疗需求殷切，并已成为主要疾病类别之一，常见病症则包括脊椎移位、腰背痛及膝关节炎等。

汇聚本港及大湾区医疗机构

有关合作汇聚本港及大湾区医疗机构，包括健衡物理治疗及专项训练中心、香港中文大学医院、港怡医院、深圳新风和睦家医院，以及明康医疗，藉著团队的专业知识及完善网络，为客户提供医疗保障服务。

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