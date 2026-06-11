香港年金推3%限时保费折扣 变相提升回报率 专家：保障长寿风险更重要

具官方背景的香港年金近期推出「3%保费折扣」，以投保100万元为例，立即悭了3万元、即97万元已可获取相同的年金回报。有分析认为，对于有需要运用年金的人士而言，值得把握该优惠进行投保。

香港年金公司早前宣布推出限时保费折扣优惠，鼓励市民为退休生活及早做好准备，凡于今年8月31日或之前预约安排销售会面，并于9月30日或之前成功投保，以及在投保签署日后10天内支付全数折实保费，可享3%的保费折扣。

年金金额不变令IRR略升

计算年金等保险产品是否划算，向来会用内部回报率（IRR）计算，举例一名60岁男士投保100万港元，每月可获年金5100元，若他85岁身故，IRR为3.58%。而在3%保费折扣下，其投保金额降至97万元，但每月年金金额维持5100元，IRR便略为提升至3.86%。

年金向来是寿命越长、获得年金金额越多、IRR也越高，若这名男士长达90岁，原本投保100万元IRR为4.47%，在3%保费折扣下则升至4.73%。

最大价值保障「长寿风险」

百家塔政策研究所创办人徐家健接受《星岛头条》访问时表示，官方推出3%保费折扣是著数的，他指出，年金特别适合年纪越大、健康稳定而家族历史推断预期寿命越长的人士，可望收取更高、更长年期的年金收入。他说虽然年金回报看上去不高，但很多退休人士往往也把老本放在定期存款，即使买股票也赚不到平均6%投资回报，而年金除了4%的IRR，年金对于「长寿风险」的保险作用亦值得留意。他提醒，别以为自己父母是80、90岁寿命的话，自己未来也是差不多寿命，「或者将来医学进步有100岁寿命的话，年金就有这个保险的作用。」

认可财务策略师李澄幸亦表示，在3%保费折扣下香港年金IRR属轻微向上，其重点仍然是一份「保险」，保障长寿风险是其最大价值。对于坊间不少人以其他投资产品，如国债、车位等跟年金回报率比较，他认为不应该这样比较。

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年金作打底 宜预留医疗费

另外，香港退休计划协会早前发表研究报告指，退休开支年期随寿命拉长，男士若65岁退休，预期寿命86岁，需拥有460万元身家才能维持基线生活，若活至100岁更需储蓄710万元。徐家健表示，若退休人士可动用部分退休资产认购年金，「至少有年金收入打底，不怕因为寿命较原本预期长而失预算」，他特别提醒市民，退休后医疗使费通常有所提升，若医疗保险保障不足够，预备两次较大手术的开支会较稳阵，同时随着年岁增长，也要准备医保保费大幅上升。

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