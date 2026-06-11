高息活期存款成资金避风港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金纪念票及现金回赠

早前香港楼市气氛回暖，不少有置业计划的市民均准备入市。然而，中东局势未落幕遭逢加息阴霾，美股近日大幅波动，并拖累港股走弱，不论是买楼人士或股市投资者不少也暂时观望，并寻找资金避风港。事实上，多间香港银行向来提供高息活期存款产品，既享有活期存款的灵活性优点，其年利率也媲美定存。临近银行半年结，有银行推出优惠吸客，最高年利率达2.5厘。

不少人对活期存款的印象，仍停留在年利率「零点几厘」的低息。事实上，不少银行设有「高息活期」产品，一般采用按阶段递增的息率结构，存款越久，利率越高。以渣打的港元「高息马拉松活期存款」户口为例，六月份之推广期由即日起至今年6月30日，客户在推广期内开立指定户口，由开户当日起至今年10月5日，可享分阶段递增的优惠年利率：第一阶段（开户日至8月2日）为2.2厘；第二阶段（8月3日至31日）升至2.3厘；第三阶段（9月1日至10月5日）则高达2.5厘。美元版本最高年利率更达3.5厘。

货币 由开户日至2026年8月2日 2026年8月3日至31日 2026年9月1日至10月5日 港元 年利率2.2厘 年利率2.3厘 年利率2.5厘 美元 年利率3厘 年利率3.2厘 年利率3.5厘

举例于6月11日以50万港元开立上述户口，由6月11日至10月5日合共117日，按三个阶段分别计息，合共可获利息约3,723元，利息与个别银行定存优惠相若，但对比现时定存动辄要锁定资金3个月，高息活期更具灵活性。

此外，于指定户口维持指定存款结余至10月5日的客户，可获限量版「渣打彼思40周年999.9足金纪念票」一枚。条件方面，一般客户须维持150万港元或以上；若属全新优先理财或优先私人理财客户，门槛则降至港币100万元。

指定户口维持指定存款结余至10月5日的客户，可获限量版「渣打彼思40周年999.9足金纪念票」。

全新优先理财/优先私人理财客户，或于推广期内升级至优先理财/优先私人理财之客户，以500万港元或以上新资金开立指定户口并维持至10月5日，可额外获得3,888港元现金回赠。此外，透过SC Mobile App成功推荐好友开立「高息马拉松活期存款」户口并存入50万港元新资金至10月5日，每个成功推荐可多获300港元现金回赠。

按图即睇开立渣打户口方法：

总结而言，高息活期存款的最大卖点，在于「灵活性」与「回报率」可兼得。对正观望楼市的准买家而言，这类存款可作为「入市备用金」——一旦遇上笋盘，随时可以调动资金出手，毋须像定存般受锁定期限束缚。

对股票投资者而言，在市况不明朗之际，将资金暂泊高息活期，既可避开短期市场波动风险，亦不用放弃资金流动性，等市况回暖随时再度入市。即使最终暂时没有合适投资机会，「坐到尾」亦可享有2厘多的利息，胜过让资金闲置。

资料来源：渣打