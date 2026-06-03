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积金评级指5月MPF回报升2.9% 人均赚9885元 惟一个历史数据吁勿自满

投资理财
更新时间：10:32 2026-06-03 HKT
发布时间：10:32 2026-06-03 HKT

强积金研究机构积金评级表示，根据所有基金表现指数截至5月31日计，5月投资回报为2.9%，为2026年内第4个正回报定月份，年初至今回报达 7.22%，为2017年以来最佳年初至今表现。若以绝对金额计，5月投资收益约474亿元，相当于每名成员平均获利9,885元，年初至今累计投资收益则达1,130亿元。

计入供款后，强积金总资产于5月底创下历史新高，达约1.685万亿元，较4月增加504亿元，2026年以来则累增1,309亿元，相当于每名成员平均账户结余为351,423元，首次突破35万港元关口，并较4月底增加10,511元，2026年以来则累增27,306元。

亚洲股票基金今年累升近三成

积金评级指出，整体亚洲股票市场受惠于市场对台湾及韩国科技股的持续兴趣，而日本股票及亚洲股票基金表现继续领跑，其中两者5月分别升8.97%及10.9%，年初至今则分别升16.15%及29.46%。

表一： 按资产类别划分，「积金评级指数」截至 2026 年 5 月 31日的回报表现
表一： 按资产类别划分，「积金评级指数」截至 2026 年 5 月 31日的回报表现
表二：2026年 5月表现最佳的 10 只强积金成分基金
表二：2026年 5月表现最佳的 10 只强积金成分基金
表三： 2026年年初至今表现最佳的10只强积金成分基金
表三： 2026年年初至今表现最佳的10只强积金成分基金

不过，积金评级主席丛川普呼吁成员切勿自满，因为历史数据显示，过去强积金在首5个月录得4个正回报月份的情况，仅出现过5次，当中只有2次全年最终录得正回报。

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