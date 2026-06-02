从化势必华丽变身｜曾智华

认识不少朋友属投资狂，只要有商机，走到天涯海角都愿意，包括沙漠及非洲，总之有钱揾，绝对冇问题。小弟并没这种韧性与耐性，故一切投资，只在香港，连大湾区都冇兴趣。不过，近月我频频提醒投资狂老友，必须留意广东省广州市内辖区的从化。点解？因肯定大把发达机遇！三两年之后，此处的酒店、食肆、旅游区以至住宅销售，势必如火箭星空，旺到爆炸！因为，期待已久，筹备十多年的「从化赛马」，将于十月落实。起初，大家当然会窒住窒住，一切依足国情及规例——唔准赌，只准跑！但你信唔信以后会年年月月只得如此？

香港马迷来往4小时内搞掂

小弟参观过从化马场，非常先进，乃国际一级建设，占地150公顷，有4条跑道，12栋马房，另外，更有马匹医院及多个泳池，足以同时训练1,200匹战马。看台方面，可容纳8,000人。从化马场距离香港120公里，很快，过关将会全面简易化，之后，香港马迷来往可以在4个小时内搞掂。

老友，去得从化点会即日来回呀，几大都住返一晚温泉酒店与及食返三两餐走地鸡野生河鲜，再按返三五个钟脚及全身啦。如此，整个从化就会出现爆炸性的经济生态改变，周边的一切消费场所，大把生意做。

听讲一场嘉年华已如箭在弦

香港马会部署多年，当然除非唔做，一做就誓必要全面成功，故此，已搭通天地线，将会搞得兴旺又得体。首先目标为吸引本港及国内马迷蜂涌入场，故此，据悉会安排马王北上竞赛，到时，大家肯定会见到「嘉应高升」及「浪漫战士」等世界顶级名驹在当地出现。只要按部就班，慢慢建立与香港一样的慈善基础，最重要能惠及内地所有非牟利服务机构，以此作前提，发展肯定无往而不利，因对国家税收也有庞大贡献。

听讲，一场盛大的嘉年华活动已经如箭在弦，旅游集团也配合设计了大量以文体旅游作包装产品，尽量减低赌博色彩。

从化这个广州后花园，势必慢慢华丽变身，谁可捕捉到投资先机，谁就会笑得最早。

资深传媒人 曾智华

